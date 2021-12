Dokazala sta se s Slovenci, zdaj jih resno ogrožata

Predbožično 12. kolo v ligi ABA prinaša slovenskima moštvoma sveže pasti. Košarkarji Cedevite Olimpije bodo po nizu vzponov in padcev brez pravega nadzora drevi ob 19. uri pričakali novinca med regionalno elito Derby iz Podgorice, ki utegne pri stožiškem občinstvu sprva izzvati prezirljivo vzvišenost, čeprav je doslej zbral že pet zmag, torej le eno manj kot Ljubljančani. Dve uri pozneje bo Krka s popotnico petih zaporednih porazov gostovala pri trenutno četrtouvrščeni Budućnosti, ki je doslej izgubljala le v Beogradu – proti Crveni zvezdi, Megi in Partizanu.

1 zmago (v sezoni 2001/02) so doslej dosegli košarkarji Krke v Podgorici pred 12 porazi v nizu.

Če se bo stožiška zasedba prvič pomerila z moštvom, ki ga s finančno injekcijo podpira podjetje »kralja banan« Izeta Rastoderja s sedežem v Ljubljani, je drugi klub iz črnogorske metropole stari znanec Novomeščanov. Tako Krka kot Budućnost sta igrala v regionalni ligi že v njeni premierni sezoni 2001/02, ko so Dolenjci prvič in zadnjič zmagali v Podgorici pred 12 zaporednimi porazi.

Srb Aleksandar Džikić ima letos pozitivno bero s Slovenci. FOTO: ABA

Črnogorci se od leta 2010 vselej uvrščajo med najboljšo peterico lige ABA in leta 2018 so jo osvojili, s čimer so se uvrstili v evroligo. Svojo kakovost dokazujejo tudi letos pod vodstvom trenerja Aleksandra Džikića, ki je v letih 2009-11 in 2013-15 zelo uspešno sedel na Krkini klopi, saj jo je popeljal do treh naslovov slovenskega prvaka, dveh pokalnih lovorik in zmagoslavja v Fibinem pokalu eurochallenge.

V tej sezoni je Budućnost že dvakrat ugnala Cedevito Olimpijo, najprej za regionalne točke v Stožicah s 84:79, nato še doma v evropskem pokalu z 91:60, zato ji strateg Novomeščanov Dalibor Damjanović namenja spoštljive besede: »Razlog za vrhunske izide Budućnosti je odličen trenerski štab. Džikić je seveda pustil velik pečat tudi v našem klubu, goji pa izrazito taktično košarko in kaznuje sleherne zametke sebičnosti, zato nas čaka težka tekma. Upam, da nam bo lahko pomagal še kakšen od košarkarjev, ki na zadnjih tekmah niso bili v moštvu, predvsem mislim na Adonisa Thomasa in Andreja Stavrova.«

Dvoboj nekdanjih Koprčanov

Tudi Derby, ki je doslej pridno zbiral zmage proti tekmecem s spodnje polovice lestvice, Zadru, Splitu, Ciboni, Borcu in Igokei, a gladko klonil v Novem mestu s 70:87, ni popolna neznanka. Vodi ga namreč Postojnčan Andrej Žakelj, v letih 2010-15 pomočnik cele vrste Olimpijinih trenerjev. Pred letošnjo selitvijo v Črno goro je nazadnje usmerjal obubožano Koper Primorsko in z njo čudežno osvojil pokal Spar, pred tem je na Obali deloval tudi kot desna roka Jurice Golemca. Oba se zato po svoje veselita vnovičnega snidenja ob igrišču, pod hujšim pritiskom pa je ljubljanski strateg, saj je njegova ekipa v zadnjih šestih nastopih v ligi ABA in evropskem pokalu iztržila le eno zmago (proti Partizanu).

»Derby igra zelo dobro. Je odlično voden s klopi, v moštvu pa najdemo veliko nadarjenih fantov in odlične tuje košarkarje, zato ima njegova igra rep in glavo. Do zmage lahko pridemo le s kakovostno in agresivno obrambo ter pametnimi napadi,« opozarja Golemac, ki bo posebno pozornost namenil branilcu Kylu Vinalesu, s povprečjem 17,6 točke drugemu strelcu regionalnega prvenstva za Krkinim ostrostrelcem Rokom Stipčevićem (18,2).

Pari 12. kola lige ABA, sobota: Mornar – Partizan (17), Cedevita Olimpija – Derby (19), Budućnost – Krka (21); nedelja: Mega – Zadar (12), Crvena zvezda – Borac (18.45); že odigrano – FMP: Split 93:77, Igokea: Cibona 82:72.