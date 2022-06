Dončić po duhu zlati bojevnik, a Golden State Warriors v lov na krono

Cedevita Olimpija je (p)ostala najboljša v Sloveniji, kdo bo šampion onkraj velike luže? V košarki, seveda. V petek zjutraj ob 3. uri po našem času se bo s prvo tekmo začel še finale lige NBA. Bojevniki zlate države, ti so v polfinalu (finalu zahodne konference) izločili Dallas Luke Dončića, se bodo udarili s kelti iz Bostona. Vsi radi štejemo lovorike, tudi športni klubi. V sklepnih obračunih najmočnejšega košarkarskega tekmovanja na svetu se bosta merili dve od treh najtrofejnejših moštev v zgodovini lige NBA. Boston Celtics ima tudi priložnost po številu naslovov sam zasesti ameriški vrh, zdaj ga s sedemnajstimi deli z Los Angeles Lakers. Golden State Warriors pa si s šestimi kronami deli tretje mesto s Chicago Bulls, zdaj je priložnost, da se od bikov legendarnega Michaela Jordana statistično odlepi.

Bojevniki s prvim možem Stephenom Curryjem so v končnici najprej izločili Denver s 4:1, nato grizlije iz Memphisa s 4:2, Dončić in soigralci so nato v nizu na štiri zmage zabeležili le eno proti klubu iz San Francisca. Ta bo trinajstič nastopil v finalu lige NBA oziroma šestič v zadnjih osmih sezonah. V teh so bili prvaki trikrat (2015, 2017 in 2018), v zaključnem delu pa izgubili 2016. in 2019. Dve sezoni se zlati državljani zaradi težav s poškodbami udarnih mož sploh niso uvrstil v končnico.

Bostonov zvezdnik Jayson Tatum pogleduje proti finalni seriji letošnje sezone. FOTO: Andy Lyons/AFP

Epski časi

Boston se je v letošnji končnici bolj namučil, da si je pribojeval čast velikega finala. V uvodni seriji je porazil Brooklyn Nets z Goranom Dragićem v njegovih vrstah s 4:0, nato je potreboval po sedem tekem za dva triumfa. Najprej proti branilcu naslova, ekipi Milwaukee Bucks, nato tudi proti podprvaku iz leta 2020 Miami Heat.

Spominjajo se z nostalgijo

Kelti bodo triindvajsetič igrali v finalu. Nazadnje so zmagali leta 2008, dve leti kasneje poslednjič nastopili v finalu, ko so morali na sedmi tekmi premoč priznati večnemu tekmecu iz Los Angelesa. Lakers so rekorderji po nastopih v finalih (32), Boston pa po številu zaporednih naslovov. Kar osem jih je nanizal od 1959. do 1966. Nič čudnega, da se mnogi z nostalgijo spominjajo njunega kraljevanja in epskih dvobojev legendarnih košarkarjev v preteklem stoletju.

Golden State Warriors in Boston Celtics se bosta v finalu srečala drugič v zgodovini; leta 1964 so keltski igralci naslov odnesli v petih tekmah. Medsebojno razmerje v zadnjih sezonah je na strani Bostona, dobil je pet od zadnjih šestih dvobojev. Bojevniki so edinkrat zmagovito odšli z igrišča 17. decembra lani (111:107), sploh zadnje medsebojno obračunavanje, 16. marca, pa se je končalo z zmago Celtics s 110:88.