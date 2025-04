Dončić in James z Los Angeles Lakers lovita šampionski prstan

Košarkarska zvezdnika Luko Dončića in LeBrona Jamesa v noči s sobote na nedeljo z Los Angeles Lakers čaka prva tekma konferenčnega četrtfinala v zahodni konferenci severnoameriške lige NBA proti Minnesota Timberwolves. Jezerniki imajo prednost domačega terena, potem ko so redni del sezone končali na tretjem mestu konference.

Los Angeles Lakers se bodo v končnici potegovali za 18. naslov v NBA. Prav toliko naslovov ima po lanski zmagi Boston. Kelti so pred desetimi meseci za rekordni 18. šampionski prstan v finalu s 4:1 ugnali Dallas Mavericks, za katere je takrat še igral Dončić.

Toda obličje lige NBA se je v zadnjih dveh mesecih in pol pošteno spremenilo. Začetek februarja je namreč zaznamovala bombastična in presenetljiva menjava, v kateri je moral v strogi tajnosti Dončić zamenjati sredino ter se iz Dallas Mavericks preseliti k Los Angeles Lakers v zameno za Anthonyja Davisa in nekaj drugih v menjavo vpletenih košarkarjev.

Nad že sicer načete teličke so se v nadaljevanju sezone zgrnili vsi temni oblaki hkrati, potem ko se je Davis na prvi tekmi poškodoval in bil dlje časa odsoten, še huje pa jo je odnesel Kyrie Irving s strgano križno vezjo, s čimer bo počival vsaj še pol leta.

Lakers po menjavi oživeli in se prilagodili

Lanski finalist Dallas je z velikimi mukami pristal v play-in turnirju, kaj veliko pa od oslabljene zasedbe, ki pod vodstvom generalnega managerja Nica Harrisona stavi na mantro »obramba osvaja naslove«, ni pričakovati.

Povsem drugače gre ta čas Los Angeles Lakers, ki so dobili 18 od 28 tekem od zdaj že slovite menjave. Po nekaj začetnih krčih se je Dončić dodobra navadil na igranje v novi zasedbi ter pod taktirko nekdanjega soigralca, zdaj pa enega najbolj obetavnih trenerjev v NBA JJ Redickom.

Slednjemu je padla sekira v med, ko je lahko na treningih pozdravil navezo James-Dončić, obenem pa je velik korak naprej v tej sezoni storil tudi Austin Reaves, ki kot tretja opcija za organiziranje napadov predstavlja dodatno uganko za trenerje nasprotnikov.

Štiridesetletni James se je v napadu malce umaknil Dončiću, a je vsakič pripravljen prevzeti vajeti in strelsko breme, ko utrujenost načne Slovenca, ali pa je ta na igrišču podvajan. V obrambi jezerniki resda ne izstopajo, a so tudi z nizkimi peterkami gibljivi ter nadležni, obenem pa igralci vedo, kakšne naloge jih čakajo.

Dončić vse bolje pripravljen in nevaren

Ameriški mediji predvsem od Dončića pričakujejo velike stvari. Doslej je v natanko 50 tekmah v končnici, po enkrat se je z Dallasom uvrstil v veliki finale ter v finale zahodne konference, pri povprečju 30,9 točke, 9,4 skoka in 8,0 asistence na tekmo, v dobri formi pa je bil tudi na zadnjih tekmah pred končnico.

Dallasu je ob prvi vrnitvi v staro domovanje ob čustveni napovedi tekme ter ob stoječih ovacijah ob odhodu z igrišča nasul 45 točk, nekaj dni kasneje pa je proti Houstonu v treh četrtinah dodal še 39 točk in se očitno pravočasno ogrel za končnico.

Tam zdaj Dončića čakajo stari znanci iz Minnesote. Lani je še v dresu Mavericks v konferenčnem finalu povsem uničil volkove in jim predvsem v njihovi dvorani odčital nekaj lekcij. Tokrat bo imel po tretjem mestu na zahodu prvič v karieri celo prednost domačega terena, že tako pa so jezerniki ena najboljših domačih zasedb lige (31-10).

»Menim, da imamo izjemno ekipo. Imamo fante, ki so pripravljeni iti v 'vojno'. Vsi držimo skupaj, kemija je na visoki ravni, zato sem prepričan, da imamo možnosti,« je zbranim medijem pred končnico dejal Dončić.

Anthony Edwards bo tokrat svež pričakal izziv v podobi Dončića in novih soigralcev. Ob sebi bo imel izkušeno ekipo, a tudi Rudyja Goberta, sicer izjemnega obrambnega igralca v rednem delu, v končnici pa zaradi številnih različnih trenerskih shem tudi precej izoliranega v boju s hitrejšimi košarkarji.

Prva tekma bo v Los Angelesu v nedeljo ob 2.30 po slovenskem času. Druga bo prav tako v mestu angelov v sredo ob 4. uri, tretja v Minneapolisu 26. aprila ob 3.30, četrta pa nato na istem prizorišču 27. aprila ob 21.30. Morebitne nadaljnje tekme v seriji na štiri zmage bodo nato v začetku maja.

Divji zahod in predvidljivi vzhod

Lakers so favoriti, v primeru napredovanja pa bi lahko tudi obdržali prednost domačega terena, čeprav so tretji nosilci. Drugopostavljeni Houston Rockets namreč proti Golden State Warriors z novim udarnim dvojcem Stephen Curry-Jimmy Butler niso favorizirani. V primeru napredovanja bojevnikov bi Lakers ne glede na razplet ostalih dveh parov na zahodu znova najprej igrali doma.

Oklahoma City Thunder, najboljša ekipa lige, bo favorizirana bodisi proti Memphisu bodisi Dallasu, ki ju še čaka play-in za mesto osmega nosilca.

Drugi Slovenec Vlatko Čančar bo s kandidatom za nagrado najkoristnejšega igralca lige Nikolo Jokićem kot četrti nosilec z Denver Nuggets izzval Los Angeles Clippers. Doslej Čančar ni dobil veliko priložnosti v končnicah. Odigral je 12 tekem, a skupaj zgolj 38 minut.

Clippers so ob Oklahomi trenutno najbolj vroča ekipa lige, z zdravim Kawhijem Leonardom, razpoloženim Jamesom Hardnom in v zadnjem času izjemnim Ivico Zubcem predstavljajo zelo trd oreh za Denver. Ta je tik pred končnico odpustil šampionskega trenerja Mika Malona in v glavnem ob pomanjkanju prave kemije stavi na izjemnega Jokića.

Na vzhodu se zdi, da je zgodba precej bolj jasna. Vlogi favoritov za nastop v finalu konference sta povsem na strani Cleveland Cavaliers in lanskih prvakov Boston Celtics. Slednji so bili vso leto precej rezervirani, odlično pa so delovali Cavaliers z zelo homogeno ekipo.

Končnica bo pokazala, kdo je hranil več potenciala, a se zdi, da so bolj dokazani drugopostavljeni Kelti, ki se bodo v prvem krogu pomerili z Orlando Magic. Najboljšo ekipo vzhoda Cleveland čaka zmagovalec play-ina med Atlanto in Miamijem.

V ostalih parih bo zanimivo, kako se bodo s končnico spopadli prerojeni Detroit Pistons, ki jih čaka izziv v podobi New York Knicks. Indiano Pacers pa bodo izzvali Giannis Antetokounmpo in njegovi Milwaukee Bucks, zdaj oslabljeni tudi zaradi krvnih strdkov Damiana Lillarda, ki bo zagotovo izpustil vsaj prvo tekmo.