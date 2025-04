Luka Dončić & Co. si pred začetkom končnice lige NBA celijo rane

V nadaljevanju preberite:

Košarkarjem moštva Los Angeles Lakers je krajši premor, ki so si ga priborili z uspešnim finišem in končnim tretjim mestom v rednem delu zahodne konference, s katerim so se izognili dodatnemu kvalifikacijskemu turnirju, pred začetkom končnice lige NBA prišel kot naročen. Proste dneve do prve tekme uvodnega kroga z Minnesoto Timberwolves, ki jo bodo v noči na nedeljo (z začetkom ob 2.30 po srednjeevropskem času) odigrali v domači Crypto.com Areni, namreč izkoriščajo za celjenje ran, ki so jih utrpeli v dosedanjem delu sezone. In teh ni malo.

Zasedba Jezernikov se je v zadnjih mesecih spremenila v pravo potujočo bolnišnico. Skorajda ni igralca, ki se ne bi spopadal s takšno ali drugačno poškodb(ic)o. Proti njim seveda nista imuna niti prva zvezdnika moštva LeBron James in Luka Dončić.