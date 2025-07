Z Luko Dončićem je košarka kot videoigra

Več kot sedem leto po tem, ko je bil center Deandre Ayton na naboru košarkarske lige NBA leta 2018 izbran kot prvi, se ta v prihajajoči sezoni seli k moštvu Los Angeles Lakers. Tam bo moči združil s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem, ki je bil istega leta izbran kot tretji. Dveletna pogodba 213 centimetrov visokega Aytona bo Jezernike stala 16,6 milijonov dolarjev.

Deandre Ayton se je Jezernikom pridružil v začetku julija. FOTO: Jaime Valdez Usa Today Sports Via Reuters Con

26-letnik je navdušen, da bo lahko igral za zvezdniško ekipo: »Počutim se, kot da igram videoigro. To je priložnost, ki je ne bom jemal za samoumevno. Luka je izjemen igralec, in vesel sem, da bom igral z njim. Ko sem slišal, v kakšni formi je, da je super pripravljen, sem se razveselil, da bom igral z njim.« Slovenec je v zadnjih mesecih močno izpilil svojo pripravljenost, a Ayton bi bil lahko še pomembnejša pridobitev za kalifornijsko moštvo. Generalni direktor ekipe Rob Pelinka si je Aytona izbral kot glavno tarčo pred začetkom nove sezone.

V pričakovanjih je potrebno vseeno biti previden, saj se je košarkašu iz Bahamov odpovedal tudi skromni Portland. Za Blazerse je v minuli sezoni v povprečju zbral 14,4 točk in 10,2 skokov, sezono pa je ekipa končala na dvanajstem mestu zahodne konference. Kar šest sezon je Ayton preživel v Phoenixu, kjer je odigral kar 303 tekme, v povprečju pa je dosegel 16,7 točk in 10,6 skokov. Leta 2021 je s Sunsi prišel do finala, kjer je klonil proti Bukcsom. »Mislim, da so Lakersi pravo mesto zame. Zdaj želijo osvojiti naslov prvakov lige. Tudi jaz si želim zmagovati in igrati ob zmagovalcih. Zadnji dve sezoni sta bili zahtevni in naučil sem se, da če ne zmaguješ, si v NBA-ju hitro pozabljen,« se je spomnil minulih dveh sezon, ki ju je preživel v Oregonu.

Dončić in Ayton sta se že srečala kot tekmeca, sedaj bosta poskušala čim bolje sodelovati. FOTO: Mark J. Rebilas/USA Today Sports

Ob Aytonu se dvojega mesta zaveda tudi Jake LaRavia

V ekipi Lakersov tudi po prihodu zvezdnika ni negotovosti glede tega, da bosta Lakers naslednjo sezono znova vodila Dončić in LeBron James. Ayton je večkrat omenil, kako se želi lotiti sodelovanja: »Oba sta v svoji karieri povprečno dosegla približno devet podaj na tekmo. Svojim soigralcem pomagata postati superzvezdniki, jih naredita boljše in jim data pomembno vlogo na igrišču.«

Ekipi se je pridružil tudi Jake LaRavia, s katerim je klub iz mesta angelov podpisal dveletno pogodbo v vrednosti 12 milijonov dolarjev. V lanski sezoni je 201-centimetrski krilni center igral za Memphis Grizzlies in Sacramento Kings, v povprečju pa je zbral 6,9 točk, 3,9 skokov in 2,4 podaje na tekmo. »V ekipi je veliko res dobrih igralcev, izstopata pa Luka in LeBron. To so izjemno inteligentni košarkaši, ki so že dolgo v ligi NBA. Zelo sem nadušen, da bom igral z njimi in se od njih učil.«

Jake LaRavia in Luka Dončič. FOTO: Sam Hodde/Getty Images Via AFP

Luki Dončiću lahko Jezerniki 2. avgusta ponudijo podaljšanje pogodbe za štiri leta v vrednosti 229 milijonov dolarjev. Slovenec bi lahko po poročanju ESPN-a izbral tudi triletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 165 milijonov dolarjev z igralsko opcijo leta 2028, kar bi mu nato omogočilo, da bi leta 2028 podpisal najvišjo možno pogodbo, ki bi mu za pet sezon zagotovila 35 odstotkov omejitve plač ekipe.

Lakersi imajo sedaj zapolnjeno celo ekipo, podpisanih imajo 15 igralcev. Jezerniki si želijo prvič po letu 2020 osvojiti naslov v ligi NBA, nedvomno pa bodo z imeni, kot so Dončič, James in Austin Reaves eni izmed glavnih favoritov.