Dončić je že kar tekmoval z Jokićem, kdo se bo manj trudil

Tudi 72. tekma All-Star NBA je prinesla več zabavnih vložkov kot resne košarke, nastopajoči pa so lov na čim višji rezultat doživljali na različne načine. Luka Dončić in Nikola Jokić se denimo nista pretirano trudila dokazati, da ju je dogajanje na parketu v Salt Lake Cityju kaj prida zanimalo. Oba sta dosegla po štiri točke v poraženem moštvu LeBrona Jamesa. Zmago s 184:175 si je priigrala selekcija Giannisa Antetokounmpa.

»Vsi si želimo prisostvovati vikendu All-Star, toda tekma je po svoje zelo dolgočasna. V njej ni niti kančka tekmovalnosti. Poskušal sem se zabavati in nekoliko sprostiti pred drugo polovico sezone, drugi cilj pa je bil ostati zdrav. Oboje mi je uspelo,« je priznal Dončićev klubski soigralec Kyrie Irving, ki se je v poraženi zasedbi izkazal z 32 točkami in 15 asistencami, prav toliko točk je dosegel center Joel Embiid iz Philadelphie.

Pri zmagovalcih je blestel krilni center Jayson Tatum s 55 točkami ob metu iz igre 22:31 (za tri 10:18), 10 skoki in 6 asistencami, nov strelski rekord dvobojev vseh zvezd mu je prinesel tudi priznanje za najboljšega košarkarja tekme. Branilec Donovan Mitchell iz Clevelanda je dodal 40 točk.

Luke Dončića, vodilnega strelca lige NBA, dogajanje ni posrkalo, na trenutke je bilo videti, kot da z Jokićem že kar tekmujeta, kdo se bo manj trudil. Ljubljančan je prebil v igri 19 minut in se v tem času petkrat odločil za met (zgrešil je vse tri poskuse na tri točke), zbral pa še 2 skoka in 5 asistenc, kar je veliko manj od njegovih običajnih številk. Tako je prekinil svoj niz s prvih treh nastopov na tekmah All-Star, v katerih je vselej dosegel po 8 točk.

James je že vedel

Po četrtem poskusu je torej pri skupno 28 točkah, ostal pa je pri treh zmagah. Tudi z Irvingom še ni dočakal uspeha. Odkar je odlični branilec prestopil k Dallasu iz Brooklyna, sta okusila tri poraze s teksaško ekipo, v Salt Lake Cityju še s selekcijo LeBrona Jamesa.

Slovenski as je hitropotezno opravil tudi svoje medijske obveznosti po tekmi, nato pa svojim dekletom Anamarijo odhitel na letališče na tridnevni izlet v Mehiko. »Zasluži si počitek, Upam, ga bo pričakalo hladno pivo, že sredo pa se bova vnovič videla,« mu je zaželel srečno pot Irving. Z Dončićem sta preživela nekaj časa v sproščenem okolju, kar jima ne bo škodilo pri spoznavanju pred prelomnimi meseci v prvenstvu.

Precej dlje se je slovenski as vendarle družil z Jokićem, skupaj sta proslavila 28. rojstni dan srbskega zvezdnika. Dvakratni MVP lige NBA zato ni bil v dvomu, ko so ga vprašali, komu bi najbolj privoščil šampionski prstan (razen sebi)? »Luki, seveda, saj sva odlična prijatelja,« je odvrnil.

Da bosta Dončić in Jokić vzela spektakel vseh zvezd v veliko rezervo, je očitno slutil tudi LeBron James. Ljubljančana je izbral kot petega po vrsti iz nabora preostalih osmih košarkarjev, ki so prejeli največjo podporo pri glasovanju (pred njim so šli v promet Embiid, Tatum, Irving in Ja Morant), Jokića kot sedmega. »Jasno mi je, zakaj me ni nihče izbral prej. Sam sebe ne bi uvrstil višje, takšne tekme mi preprosto niso pisane na kožo,« se je pridušal Srb.