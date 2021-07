Dončić: Kolajna ali šampionski prstan? Rade volje vzamem oboje!

Po dvojnem dvojčku in zmagi nad Venezuelo, proti kateri jedosegel 23 točk, 13 podaj in jim dodal še devet skokov, se pozornost slovenskih ljubiteljev košarke in športa nasploh lahko že povsem obrnejo proti nedelji, ko bo na obračunu Slovenije in Litve v igri olimpijska vozovnica.»Bilo bi izjemno. Igranje na olimpijskih igrah bi bilo sanjsko. Ne le zame, ampak za vse na zvezi in v državi. Res navijajo za nas in upam, da nam uspe,« je povedal Dončić.Na novinarski konferenci je moral odgovoriti tudi na vprašanje, katero lovoriko si v karieri bolj želi – zlato olimpijsko kolajno s slovensko reprezentanco ali šampionski prstan lige NBA.»Rekel bi, da zlato kolajno s Slovenijo, igraš za svojo državo in to je nekaj res ... A rade volje vzamem oboje,« je navihano sklenil zvezdnik ekipe Dallas Mavericks.