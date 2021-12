Dončić le za malo zgrešil novi trojni dvojček

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem na čelu doživeli nov poraz v ligi NBA, potem ko so morali na gostovanju v Indianapolisu priznati premoč igralcem kluba Indiana Pacers. Gostitelji so se na koncu veselili zmage s 106:93.

Teksašani, ki so spet začeli dobro in uvodno četrtino odločili v svojo korist (26:22), so dolgo držali korak s tekmeci (po treh četrtinah je bilo 80:82), znova pa so močno popustili v finišu, v katerem so domači košarkarji jeziček na tehtnici prevesili na svojo stran. Zadnjo četrtino je Indiana, ki je tokrat zaradi pozitivnega testa na covid-19 ni vodil nekdanji Dallasov trener Rick Carlisle, dobila kar s 24:13 in si na ta način zagotovila obe točki.

Najboljši strelec Teksašanov je bil vnovič Luka Dončić, ki mu je le malo zmanjkalo tako do dvojnega kot tudi do trojnega dvojčka. V 37 minutah je 22-letni Ljubljančan dosegel 27 točk ter zbral še po devet skokov in asistenc. V statistiko je vpisal še po eno blokado in ukradeno žogo, tri pa je izgubil. Iz igre je metal 11:25. Če je bil pri poskusih za dve točki še precej natančen (10:17), pa mu trojke niso šle od rok, saj je v osmih poskusih zadel le eno. Pri prostih metih pa je bil tokrat nezgrešljiv (4:4).

Več kot dvajset točk je od igralcev v Dallasovem dresu prispeval le še latvijski velikan Kristaps Porzingis (22), Američana Tim Hardaway ml. in Jalen Brunson pa sta jih dodala 15 oziroma 14. Porzingis po tekmi ni skrival slabe volje. »Zdaj res ni prijetno biti v naši koži. Borimo se in kljub temu izgubljamo. Če želimo priti ven iz tega, moramo razčistiti določene stvari,« je izjavil 26-letni Latvijec.

Litovec Domantas Sabonis (z žogo) je prispeval velik delež k zmagi Indiane. FOTO: Trevor Ruszkowski/Usa Today Sports

Igralci so se odločili, da bo zmaga ostala doma

V zmagoviti domači zasedbi sta izstopala Američan Caris LeVert in Litovec Domantas Sabonis, ki sta dosegla 26 oziroma 24 točk, torej skoraj polovico vseh za Indiano, ki jo je tokrat z roba igrišča kot trener k uspehu popeljal Carlislov pomočnik Lloyd Pierce. »Ravnokar sem govoril z Rickom in mu rekel, da je ta zmaga zanj,« je zaupal Pierce in pristavil, da bi se lahko tekma odvila tudi v drugo smer. »Toda naši igralci so se nato odločili, da bo zmaga ostala pri Indiani,« je bil zadovoljen 45-letni Američan.

Indiana z izkupičkom 12 zmag in 16 porazov v vzhodni konferenci ostaja na predpredzadnjem mestu, Dallas (12:13), ki je v zadnjih petih tekmah izgubil kar štirikrat, pa z enakim izkupičkom kakor Denver Nuggets v zahodni zaseda sedmo mesto.

Drugi izidi: Charlotte Hornets : Sacramento Kings 124:123, Atlanta Hawks : Brooklyn Nets 105:113, Toronto Raptors : New York Knicks 90:87, Houston Rockets : Milwaukee Bucks 114:123, Minnesota Timberwolves : Cleveland Cavaliers 106:123, New Orleans Pelicans : Detroit Pistons 109:93, Oklahoma City Thunder : Los Angeles Lakers 95:116, Phoenix Suns : Boston Celtics 111:90.