Dončić najprej pri Youngu, nato že na obisk k Dragiću

Dončić in zvezdnik Atlante Trae Young sta poleti podpisala novi pogodbi s svojimi delodajalci. Igralca, ki ju poleg nespornih košarkarskih kvalitet povezujejo tudi dogodki z nabora 2018 (Dončića je najprej izbrala ravno Atlanta, a ga kasneje poslala v Dallas), bosta v prihajajoči sezoni tudi upravičevala velika vložka vodstev svojih klubov. Dončić je z novo petletno pogodbo presegel mejo 200 milijonov dolarjev in podrl rekord lige v svoji starostni kategoriji, a podoben dogovor naj bi sklenil Young, čeprav Atlanta številk ni potrdila.

Dončić več kot podvojil zanimanje televizij

Po nemirnem odnosu čas za pipo miru?

Pri The Dallas Morning News so potožili, dain Dallas Mavericks tudi tokrat ne bodo začeli sezone s kakšno daljšo serijo domačih tekem, saj jih 21. oktobra takoj čaka težko gostovanje v Atlanti, nato pa obisk Toronta (23.), čigar član je pred tedni postal nekdanji kapetan slovenske reprezentance. Dragić med sproščenim preživljanjem počitnic v domovini zaenkrat še ni zamenjal delodajalca, to pa bi bil prvi obračun nekdanjih reprezentančnih kolegov v Kanadi, potem ko sta se v zadnjih letih merila na dvobojih v Dallasu in Miamiju. Veliko je bilo tudi govoric o domnevnem zanimanju Dallasa za Dragićeve usluge, a 35-letnik zaenkrat ostaja član prvakov iz leta 2019.Novi trenerbo ekipo Mavericks na prvih 17 tekmah na kar desetih vodil izven domače dvorane American Airlines Center. V tem času, natančneje 29. oktobra, Dončića čaka tudi gostovanje priin Denver Nuggets, pa tudi dva zvezdniška obračuna z letošnjima finalistoma zahodne konference Phoenix Suns in Los Angeles Clippers. Po ocenah ameriških kolegov gre sicer za lažjo otvoritev sezone kot lansko, ko je Dallas na prvih 16 tekmah kar 11-krat igral v gosteh, razpored pa veliko bolj spominja na Dončićevi uvodni sezoni v NBA.Če se ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa in s tem povezane težave ne bodo poslabšale, potem bo ritem tekem manj zgoščen. Odigrati jih morajo po prvotnem sporedu 72, v minuli sezoni je Dallas 16-krat igral dva večera zapored, tokrat naj bi se mu to pripetilo le 12-krat. Premor za tekmo zvezd v Clevelandu je na sporedu februarja. Zanimivo je, da bo Teksašane 11-krat mogoče spremljati na ameriških TV-programih ESPN, TNT in ABC, potem ko so bile lani v živo predvajane tri tekme več. A pri Dallas Morning News so zapisali, da predvsem zaradi zvezdniškega vpliva slovenskega asa in kandidata za naslov najkoristnejšega igralca (MVP) ekipa iz tretjega največjega mesta v zvezni državi Teksas ohranja vrednost. V Dončićevi prvi sezoni je Dallas denimo igral le dve tekmi v prenosu na ESPN in tri na TNT.Najzanimivejše tekme v očeh ameriških ljubiteljev košarke bodo na sporedu 15. decembra in 29. marca, ko v Dallas prihajaz Los Angeles Lakers, 15. novembra in 3. januarja sledi spopad z aktualnim MVP, Srbom, in slovenskim reprezentantom Čančarjem, zvezdniški Brooklyn Nets pa v Dallas prihajajo 7. decembra, ko se bosta pomerila najboljša igralca letošnjih olimpijskih iger Dončić in. Branilci naslova Milwaukee Bucks z, ki bi v prihodnje lahko predstavljal zvezdniško okrepitev Mavsov, bodo Teksas obiskali 23. decembra.29. januar bo še posebej napet, saj se v Dallas za edino tekmo na dolga leta domačem parketu vrača nekdanji trener, ki je nekaj ur po koncu sodelovanja s klubom, ki mu je bil zvest 13 let, prevzel Indiana Pacers. Carlisle je bil z Dirkom Nowitzkim in Kiddom prvak leta 2011, kar je edini naslov v zgodovini teksaškega kluba. Prva tekma med Dallasom in Indiano bo v Indianapolisu 10. decembra, kar bo po pisanju Dallas Morning News priložnost za to, da se »znebijo kakršne koli napetosti med Carlislom in Dončićem, ki sta imela nemiren odnos«.Razpored v zaključku sezone ne bo enostaven z domačima tekmama proti Utahu in LA Lakers, sledijo gostovanja v Clevelandu, Washingtonu, Milwaukeeju in Detroitu ter še domača obračuna s Portlandom in teksaškimi rivali San Antonio Spurs (10. aprila).