Dončić najzaslužnejši za tesno zmago v TD Gardnu

Dallas Mavericks so v noči s srede na četrtek gostovali pri Bostonu in po zaslugi odličnega(36 točk) osvojili TD Garden s 113:108. Uspešen večer je imel tudi, ki je dosegel 12 točk ob zmagi Miamija nad Indiano.V Bostonu se je vse vrtelo okoli Luke Dončića, ki je bil s 36 točkami prvi strelec tekme (met iz igre 11-15, trojke 7-11), imel je tudi 8 skokov in 5 asistenc, hkrati pa tudi 8 izgubljenih žog.Njegovo moštvo je vodilo ves čas, največ za 23 točk, a borbeni Kelti so v zadnji četrtini uprizorili povratek in se vsem približali Dallasu, ki pa je le prišel do zaslužene 25. zmage v sezoni.Pri Dallasu sta bila poleg Dončića najbolj razpoloženaz 21 točkami inz 19 točkami, pri Bostonu pas 25 točkami ins 24 točkami.Košarkarji Bostona so imeli v prvih 24 minutah velike težave s pokrivanjem Luke Dončića. Ta je v prvi četrtini dosegel 11 točk in svoji ekipi pomagal do vodstva s 30:25, nato pa v drugi četrtini dodal še 13 točk in imel največ zaslug, da so gostje vodili že za več kot dvajset točk (61:39), ob glavnem odmoru pa je bilo +19 (64:45).Dončić je prvi polčas sklenil s 24 točkami, pri čemer je zadel osem izmed devetih metov iz igre in pet trojk iz šestih poskusov.Tretja četrtina ni prinesla večje spremembe. Luka Dončić je dosegel 7 točk, njegovo moštvo pa je nadzorovalo potek tekme in njegova prednost se ni znižala na manj kot 14 točk. Pred zadnjo četrtino je bil izid 90:73 v korist gostov.Nato pa je v TD Gardnu postalo napeto. Kelti so se po manj kot treh minutah približali na devet točk (87:96), Dončić je malo kasneje ob metu za tri točke naredil prekršek v napadu in bil zavoljo protesta kaznovan s tehnično napako,nato pa je sledil njegov odhod z igrišča. Ko se je po dveh minutah umiril in vrnil na parket, je imel s soigralci še vedno osem točk naskoka (101:93), Boston pa je kljub njegovi prisotnosti začel topiti zaostanek in se 16 sekund pred koncem približal le na pičli dve točki (107:109).V zaključku je imel najbolj pomembno vlogo Brunson, ki je v zadnjih 11 sekundah zadel vse štiri proste mete in pomagal ustaviti poslednji poskus Bostona za zasuk tekme. Dallas je osvojil TD Garden.Boston ponoči ni izgubil le tekme, temveč tudi sedmo mesto na Vzhodu, saj ga je prehitel Miami, ki je bil uspešen na gostovanju pri Indiani.Gostitelji so vodili večji del tekme. Po prvi četrtini je bilo 28:23, ob glavnem odmoru 45:43 in sredi tretje četrtine +15 v korist Indiane (58:43), vendar pa Miami še ni rekel zadnje.Vročica se je do konca tretje četrtine približala na dve točki (65:67), nato pa odlično odigrala v končnici in svojemu tekmecu v zadnjih sedmih minutah dopustila le sedem točk, s čimer je prednost 81:80 spremenila v zmago z 92:87.Pri Miamiju je bil prvi strelecz 20 točkami,jih je dosegel 18, Goran Dragić pa je v 24 minutah vknjižil 12 točk (met iz igre 5-10, trojke 2-5), 3 skoke in 2 asistenci.Pri Indiani je bil najučinkovitejšis 15 točkami.Boston Celtics : Dallas Mavericks 108:113 (Tatum 25, Brown 24; Dončić 36 točk, 8 skokov in 5 asistenc v 35 minutah, Brunson 21)Indiana Pacers : Miami Heat 87:92 (Turner 15, LeVert 14; Robinson 20, Butler 18, Dragić 12 točk, 3 skoki in 2 asistenci v 24 minutah)Detroit Pistons : Portland Trail Blazers 101:124Brooklyn Nets : Houston Rockets 120:108Memphis Grizzlies : Utah Jazz 107:111Minnesota Timberwolves : New York Knicks 102:101Oklahoma City Thunder : Toronto Raptors 113:103San Antonio Spurs : Sacramento Kings 120:106Los Angeles Lakers : Milwaukee Bucks (04.00)Phoenix Suns : Chicago Bulls (04.00)