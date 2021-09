Dončić ponosen na prenovljeni igrišči: Bilo mi je v čast

Fundacija 2K je v sodelovanju s slovenskim košarkarskim zvezdnikomprenovila košarkarski igrišči na Dečkovi ploščadi v Ljubljani. Dončić, ki je prvi obraz najnovejše košarkarske videoigre NBA 2K22, je pozdravil zbrane nadobudneže in medije na igriščih, na katerih je kot mlad košarkar preživel številne ure. Igrišči sta doživeli popolno prenovo, poleg novih košev ju zdaj krasi tudi nov Dončićev logotip in številka 77.»2K Foundations navdihuje košarkarska skupnost, neposredno podpira lokalne skupnosti po vsem svetu z zagotavljanjem ustreznih virov in izkušenj. Te temeljijo na motivaciji, sodelovanju, odločnosti in timskem delu. Naslednja postaja: Ljubljana,« so pri fundaciji zapisali v izjavi za javnost.»Kakšna čast je bila sodelovati z 2K Foundations pri prenovi igrišč mojega otroštva. Hvala!« se je nekaj ur po dogodku prek družbenih omrežij oglasil tudi Dončić.