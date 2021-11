Dončić poskrbel za vzdihe občudovanja, zmaga ostala v Chicagu

Goran Dragić in Vlatko Čančar spet nista stopila na igrišče v dresih Toronto Raptors oziroma Denver Nuggets, medtem ko je Luka Dončić z Dallas Mavericks odigral eno najtežjih preizkušenj sezone v Chicagu, kjer tamkajšnja ekipa Bulls nadaljuje z uspešnimi predstavami in je za osmo zmago na 11. tekmi tokrat ugnala tudi Teksašane, ki so sicer dobili štiri od zadnjih petih preizkušenj. Bilo je 117:107, Dončić pa je ostal na pragu trojnega dvojčka z 20 točkami, 10 asistencami in 8 skoki.

Zach LaVine (23 točk) in Lonzo Ball (23, za tri 7:10) sta bila usodna za Dallas, pet igralcev Chicaga je doseglo vsaj 16 točk za drugo zaporedno zmago po navdušujoči predstavi proti Brooklyn Nets. Nikola Vučević je za dvojni dvojček zbral 18 točk in 10 skokov, DeMar DeRozan se je ustavil pri 17 točkah. Biki so tekmo dobili v drugem polčasu, izpostaviti pa velja tudi dvojni dvojček Kristapsa Porzingisa (22 točk in 12 skokov), ki je sicer odigral šele šesto tekmo sezone po vnovičnih težavah z bolečinami v spodnjem delu hrbta.

Mojstrovina v tretji četrtini

Poteza večera je vnovič pripadla Dončiću, ki si je ob zaostanku s sedmimi točkami v tretji četrtini poslal žogo za hrbet in jo nato v visokem loku poslal proti Dwightu Powllu za zabijanje prek nemočnega Vučevića. Kot je zapisal ESPN, se je s tribun nekdanjega domovanja legendarnega Michaela Jordana, čigar znamko športnih copatov zdaj nosi Ljubljančan, slišal glasen vzdih: »Ooohhh!«

Toda Alex Caruso je s petimi točkami v zaključku tretje četrtine (met 4:4) poskrbel za udobno prednost (95:80), s klopi je zbral morda ključnih 11 točk (skupno 16). Dallas v zadnji četrtini ni zagrozil s preobratom, LaVine pa je po hitri akciji potrdil zmago s 360-stopinjskim zabijanjem 1:50 minute pred koncem. Mavericks v petek čaka že tretja tekma s San Antonio Spurs v novi sezoni, uvodni preizkušnji je Dallas tesno dobil – oktobra s 104:99 oziroma prejšnji teden s 109:88, medtem ko Chicago čaka trenutno najbolj vroča ekipa lige Golden State Warriors, s katero so biki kljub nekaj neuspešnim sezonam ekipe iz San Francisca v zadnjih sezonah izgubili kar osemkrat zapored.

Sredini izidi:

Boston Celtics : Toronto Raptors 104:88

(Goran Dragić ni igral.)

Chicago Bulls : Dallas Mavericks 117:107

(Luka Dončić 20 točk, 8 skokov, 10 asistenc, 1 blokada, 4 ukradene in 4 izgubljene žoge v 33 minutah za Dallas.)

Denver Nuggets : Indiana Pacers 101:98

(Vlatka Čančarja ni bilo v ekipi.)

Cleveland Cavaliers : Washington Wizards 94:97

Orlando Magic : Brooklyn Nets 90:123

Houston Rockets : Detroit Pistons 104:112

New York Knicks : Milwaukee Bucks 100:112

Memphis Grizzlies : Charlotte Hornets 108:118

New Orleans Pelicans : Oklahoma City Thunder 100:108

San Antonio Spurs : Sacramento Kings 136:117

​Phoenix Suns ‒ Portland Trail Blazers 119:109

Golden State Warriors ‒ Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers ‒ Miami Heat (obe ob 4.00)