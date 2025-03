Odlična tekma Dončića: najprej strelec, nato podajalec (V ŽIVO)

Pred košarkarji Los Angeles Lakers je peta zaporedna domača tekma v nizu, serijo pred kalifornijskim občinstvom so doslej oddelali brez napake. Luka Dončić je ujel pravi ritem in na parketu vse bolje sodeluje s soigralci, ob poškodbah dveh članov prve peterke je dobro izkoristil večje napadalno breme. Proti New Orleansu bodo Lakers v vlogi favorita, znan obraz pa v dresu Pelikanov pričakuje tudi ljubljanske ljubitelje košarke.

Trojka za 50.000 točk. FOTO: Ronald Martinez/AFP

Zdravniški karton v Los Angelesu ni prazen, tako Luka kot LeBron James sta navedena kot vprašljiva, Luka zaradi udarca v desno koleno, James pa zaradi težav z gležnjem, ki se vlečejo že več mesecev. Rui Hachimura bo zagotovo manjkal, blizu vrnitve na parket pa je Austin Reaves.

Jezerniki bodo do konca rednega dela sezone po današnji odigrali še 22 tekem, po 11 doma in v gosteh. Trenutno so na drugem mestu zahodne konference, nasmiha se jim lepo izhodišče za končnico. Če bo z dvigom tekmovalne forme nadaljeval tudi Dončić, bodo za vsakogar neugoden tekmec.

Tokrat jim nasproti stojijo New Orleans Pelicans, ki so zaradi poškodb v prvem delu sezone ostali brez možnosti za končnico. V postavi Pelikanov je že nekaj časa Zion Williamson, ki polni tekmečeve mrežice, vse več priložnosti pa dobiva tudi nekdanji center Cedevite Olimpije Karlo Matković. Letos v povprečju igra 16 minut na tekmo in dosega dobrih pet točk, v zadnjih 14 dneh redno tudi 10 in več.