Luka Dončić in LeBron James pokazala, kdo je šef v Los Angelesu

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je ob zmagi s 106:102 Los Angeles Lakers proti mestnim tekmecem Clippers dosegel 31 točk. Čeprav sprva spet ni najbolje metal iz igre, je v zadnji četrtini zadel nekaj pomembnih metov in svojo zasedbo usmeril proti peti zaporedni zmagi v rednem delu severnoameriške lige NBA.

Lakers so po petem zaporednem slavju zdaj pri razmerju zmag in porazov 37-21, kar je dovolj za četrto mesto na zahodu. Jezerniki so v zadnjem mesecu in pol izjemno uspešni, saj so dosegli še 15. zmago na 18 tekmah.

Na vrhu so Oklahoma City Thunder (48-11), pred Lakers pa so še Denver Nuggets (39-21) in Memphis Grizzlies (38-21). Danes je Oklahoma s 135:119 ugnala Atlanta Hawks, Denver pa je slavil s 134:119 proti Detroit Pistons.

So pa Lakers na zadnjih dveh tekmah plačali kar visoko ceno. Najprej se je na tekmi proti Minnesoti poškodoval Rui Hachimura (koleno), danes pa je moral predčasno zaradi težav z mečno mišico dvoboj končati še Austin Reaves, ki je odigral le devet minut in dosegel šest točk. Strelsko breme sta tako v celoti prevzela Dončić in LeBron James.

Dončić je v 35 minutah na parketu dvoboj s petimi osebnimi napakami končal z 31 točkami, petimi asistencami in tremi ukradenimi žogami. Izgubil jih je šest, iz igre pa zadel devet od 22 metov, od tega tri od devetih za tri točke. S črte prostih metov je bil natančen z desetimi zadetimi iz enajstih poskusov.

LeBron James je ob 28 točkah pobral še 13 skokov. Iz igre je zadel 12 od 21 metov. Nihče drug iz ekipe jezernikov ni presegel meje desetih točk.

Pri Clippers je 27 točk in 16 skokov zbral Ivica Zubac, 21 točk je prispeval Kawhi Leonard, 18 pa James Harden.

Clippers so ves čas ostajali blizu svojim mestnim tekmecem. Ob polčasu je bila razlika v korist domačih pet točk, v tretjem delu pa so gosti celo povedli po nekaj kriznih minutah ob slabem metu iz igre.

Lakers je v igri držala nekoliko boljša obramba, s čimer so v zadnji četrtini vseskozi vztrajali v majhni prednosti. Nato se je razigral tudi Dončić in dosegel dve svoji tipični trojki s korakom nazaj. V zadnjem delu je Ljubljančan, ki je v petek praznoval 26. rojstni dan, dosegel deset točk.

Ob koncu so imeli gosti nekaj priložnosti, da bi zapletli življenje bolj izpostavljenim in odmevnim mestnim tekmecem, a niso bili dovolj natančni v napadu.

Lakers bodo tudi naslednjo tekmo odigrali proti Clippers, in sicer v noči z nedelje na ponedeljek ob 3.30 po slovenskem času.