Los Angeles ni ameriški, temveč slovenski

Združene države Amerike pozna ves svet, koliko Američanov pa pozna Slovenijo? Naša država je v ZDA znana predvsem po treh osebnostih, ki globoko zaznamujejo ameriško politično in športno življenje. V Sevnici rojena Melania Trump je prva dama ZDA, hokejist Anže Kopitar in košarkar Luka Dončić pa sta zvezdnika v svojih franšizah v poklicnih ligah National Hockey League in National Basketball Association. Ameriški mediji o zadnjem velikem prestopu znotraj lige NBA in Dončićevem prihodu v Los Angeles, največje mesto na zahodni obali ZDA, obilno poročajo. Zelo se je povečalo tudi poizvedovanje o Sloveniji in njenih splošnih in športnih značilnostih, še posebej zaželen sogovorec na to temo pa je dolgoletni prebivalec Los Angelesa Anže Kopitar, ki za klub Los Angeles Kings igra že od leta 2006. Več preberite v članku.