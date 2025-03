Ko supersonični Dončić dvigne areno na noge, je LA nepremagljiv

Los Angeles Lakers že šest tekem ne poznajo poraza, po premoru za tekmo zvezd kažejo svojo moč, vse bolje pa igra tudi Luka Dončić. Ob zmagi s 108:102 nad LA Clippers je bil prvi zvezdnik svojega moštva, dosegel je 29 točk, zadeval je trojke in težke mete v raketi, z bravurami je areno nekajkrat dvignil na noge. Lakers so že na drugem mestu zahodne konference.

Luka in Bogdan Bogdanović v dvoboju. FOTO: Jason Parkhurst/Reuters

Ob odsotnostiin, ki sta se poškodovala na sobotnem mestnem derbiju, je imel Luka na začetku tekme še več žogo v svojih rokah. Začel je odlično, slabše predstave pri metu za tri v zadnjem tednu ga niso prestrašile, v prvi četrtini je najprej zadel dve lepi trojki z leve strani, od koder je najbolj uspešen in nato se je sprostil. Do konca prvega dela, Lakers so ga dobili s 34:28, je bil Dončić že pri 11 točkah, zgrešil je le en met iz igre.

V drugi je bil manj agresiven, zelo dobra obramba Clippers, ki so celo sezono v najboljši deseterici lige po obrambni uspešnosti, je Luka uspela spraviti dlje od obroča, a so tudi domačini blesteli pod svojim košem in dovolili le 16 točk. Prednost ob polčasu je znašala varnih 13 točk, v tretji pa je Luka spet stopil v ospredje. Izkoriščal je svojo moč v raketi in ko je po polovici tretjega dela zadel lepo trojko z vrha rakete, je v areni završalo, gledalci so na nogah pozdravljali številko 77. Lakers so vodili za 19 točk, ko je šel Dončić na klop, nato so se Clippers začeli vračati v igro in stopili prednost slovitejših mestnih tekmecev.

Zadnjo četrtino je slovenski zvezdnik začel na klopi, J.J. Redick ga je moral hitro poslati v igro, prednost je znašala le še štiri točke. A tudi Dončić ni takoj prinesel napadalnega obrata navzgor, zgrešil je prvi trojki v zadnji četrtini (čeprav je bil obakrat blizu) in Redick je moral posredovati z minuto odmora.

Stvari je v svoje roke vzel LeBron, ki je zgrešil tri mete zapored, a so Jezerniki vsakič dobili skok v napadu, po asistenci Luka pa je le »potopil« trojko iz kota in Lakers popeljal na varnih 96:88 in šest točk naskoka. Bogate izkušnje je nato pokazal še Dončić, izkoristil je preveč agresivno obrambo Jamesa Hardna in ga zvabil v prekršek ob metu za tri, zadel je vse tri proste mete in prednost je dobrih šest minut pred koncem narasla na 11 točk.

Jamesu ni šlo povsem po načrtih, Lakers so potrebovali Dončića v najboljši izvedbi in Luka je stopil v ospredje. Zadeval je proste mete, agresiven je bil tudi v raketi, zadel je enega od zelo zahtevnih metov v raketi iz obrata, ki so v sedmih letih v ligi postali njegova specialiteta. Clippers se niso predali, Khris Dunn je v zadnji minuti ukradel žogo Dončiću in dodatno zakuhal tekmo, a je zmaga s 108:102 ostala doma, Los Angeles pa vijolično-zlat.

Luka je bil prepričljivo najboljši strelec Jezernikov, dosegel je 29 točk, šest skokov in devet asistenc, iz igre je metal 9/17, zadel je 5 od 12 metov za tri (41%) in ujel povprečje lanske sezone. Zadel je šest od 9 prostih metov, a tudi izgubil šest žog, čas z Dončićem na parketu so Lakers dobili za 16 točk. »Luka je od začetka tekme narekoval ritem in dvignil energijo celotni ekipi. Vsakič, ko smo potrebovali koš, je Luka stopil v ospredje, nase je povlekel dva ali tri branilce in izbral pravo podajo. Včasih se zdi, da na igrišču na plano pridejo njegovi demoni, takrat je pravi. Res je izgubil šest žog, a je odigral fantastično tekmo,« ga je za zelo lepo predstavo pohvalil Redick, o predstavi moštva pa dodal: »Nismo odigrali popolno, a smo vse to več kot nadomestili z borbenostjo, pristop je bil pravi.«

FOTO: Jason Parkhurst/Reuters

Izkušnjo igranja z Dončićem je opisal tudi Gabe Vincent: »Na igrišču je izjemen, ko zadane četrto ali peto trojko s korakom nazaj, se cela ekipa hrani s to energijo, ki jo Luka oddaja. Postane supersoničen.«

Zgoščen ritem tekem se nadaljuje tudi v naslednjih dneh, v sredo zjutraj (4.30) v LA prihajajo New Orleans Pelicans. Do konca sezone je še šest tednov, Lakers pa morajo odigrati še 23 tekem: 11 v gosteh in 12 doma.

Liga NBA:

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 108:102 (34:28, 22:15, 33:34, 19:25)

Dončić 29, 6 skokov in 9 asistenc, Knecht 19, James 17; Leonard 33 in 10 skokov, Dunn 15, Harden 13.

Boston Celtics - Denver Nuggets 110:103

Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers 133:129 (podaljšek)

Indiana Pacers - Chicago Bulls 127:112

Miami Heat - New York Knicks 112:116 (podaljšek)

Orlando Magic - Toronto Raptors 102:104

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 132:146

Utah Jazz - New Orleans Pelicans 121:128

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 98:116