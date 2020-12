Dončić takoj pokazal, da misli resno

Blestel tudi Jokić

Slovenski košarkarski asje na prvi pripravljalni tekmi moštva Dallas Mavericks pred novo sezono lige NBA pokazal dobro strelsko formo. V 16 minutah igre je dosegel 13 točk, vključno s tremi zadetimi meti za tri točke. Dallas je premagal Milwaukee s 112:102.Trener Dallasaje tekmo izkoristil za preizkus kar 18 igralcev, nihče od njih pa ni odigral več kot 16 minut. Dončić je v tem času še dvakrat ujel odbito žogo in štirikrat podal. Poleg njega je 13 točk za Dallas dosegel še NemecZa Milwaukee je blestel grški zvezdnik, ki je v 25 minutah igre dosegel 25 točk, kar pa ni bilo dovolj za zmago.Na preostalih pripravljalnih tekmah večera je odmevala prestavaza Denver Nuggets na tekmi z Golden State Warriors. Srbski center je v 23 minutah igre pri metu 9:11 dosegel 26 točk, 10 skokov in pet podaj. Kljub temu je na koncu slavilo moštvo iz Kalifornije sna čelu.V igro na tej tekmi pa je stopil tudi član slovenske zlate reprezentance z eurobasketa 2017, ki je za Denver odigral pet minut in dosegel dve točki ter dva skoka.Sezona v ligi NBA se bo začela 22. decembra.