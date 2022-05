Dončić: Zakaj se je to zgodilo? Po zaslugi medijev

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil v svoji četrti sezoni onkraj luže še tretjič izbran v prvo peterko severnoameriške lige NBA. V svoji prvi sezoni v ZDA pa je bil Dončić novinec leta. S tem se je 23-letni Slovenec pridružil trem legendam Larryju Birdu, Georgeu Gervinu in Timu Duncanu, ki so bili doslej edini s tremi ali štirimi uvrstitvami v začetno peterko v svojih prvih štirih sezonah v ligi vse od združitve lig ABA in NBA v sezoni 1976/77.

Dončić je izbor novinarjev komentiral tudi na konferenci po zmagi Dallasa nad Golden Statom. »Zakaj se je to zgodilo? Zaradi novinarjev, ki so tako glasovali,« se je pošalil Ljubljančan, nato pa se zahvalil vsem, ki so mu omogočili, da lahko igra uspešno in zmagovito, torej soigralcem, trenerjem in navijačem.

Med najboljšimi še dva Evropejca

Poleg Dončića sta v prvi peterki končala še dva Evropejca; grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), ki je prejel 100 odstotkov glasov, ter srbski center Nikola Jokić (Denver), ki so ga še drugo sezono zaporedoma izbrali tudi za najkoristnejšega igralca (MVP). Če je Antetokounmpo prejel 100 glasov za mesto v začetni peterki, pa sta jih Jokić in Dončić vsak po 88. Oba sta bila v prvo peterko izbrana še tretjič.

Tudi med zadnjo tekmo so ga košarkarji Golden Stata nenehno tesno pokrivali. FOTO: Kevin Jairaj/Usa Today Sports

Tem trem evropskim igralcem sta se v izboru pridružila še dva Američana; Devin Booker (Phoenix), ki so ga prvič izbrali v najboljšo peterko, in Jayson Tatum (Boston). Prvič po sezoni 1954/55 pa so v najboljši ekipi lige NBA pristali košarkarji, vsi mlajši od 27 let.

Medtem pa drugo najboljšo ekipo po izboru novinarjev sestavljajo Joel Embiid (Philadelphia), Ja Morant (Memphis), Kevin Durant (Brooklyn), Stephen Curry (Golden State) in DeMar DeRozan (Chicago).