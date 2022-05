Luka Dončić še ni rekel zadnje, Golden State vendarle padel

Košarkarji Dallasa so vendarle premagali tudi Golden State (119:109) in v dvoboju finala zahodne konference lige NBA znižali zaostanek v zmagah na 1:3. Tudi v četrti tekmi tega dvoboja je bil prvi strelec večera slovenski as Luka Dončić, ki je tekmecem natresel 30 točk (za dve 7:15, trojke 3:11, prosti meti 7:10), 14 skokov, 9 podaj in 2 blokadi v 37 minutah igre.

V moštvu Teksašanov so opozorili nase tudi Dorian Finney-Smith (23 točk), Reggie Bullock (18) in Jalen Brunson (15), prvi strelec gostov je bil Stephen Curry (20). Dallas je dobil tekmo predvsem z boljšim odstotkom pri metih za tri točke, metal jih je 20:43 (46 %), Golden State pa 10:28 (35%).

Naslednji izziv v petek zjutraj

Dallas je bil večino tekme spredaj – Golden State je vodil z 11:7 v prvi četrtini, z 31:29 v drugi, ki pa se je končala s prednostjo 16 točk za Dallas. Gostitelji so v tretji četrtini vodili že za 29 točk (99:70), prednosti pa tokrat niso zapravili.

Ljubljančan je bil vnovič prvi strelec večera. FOTO: Kevin Jairaj/Usa Today Sports

»V ključnih tekmah igramo bolj agresivno, ostajamo v igri in poskušali bomo zmagati tudi v San Franciscu,« je po zmagi povedal Luka Dončić: »Moramo verjeti vase in igrati bolje, to moramo odnesti s seboj tudi na petkovo tekmo, jaz denimo še vedno verjamem, da lahko dobimo ta dvoboj.«

Upanje na zgodovinski in doslej še neviden zasuk torej še ostaja – nihče še ni nadoknadil zaostanka z 0:3 –, toda Luka Dončić in soigralci nimajo več možnosti za popravni izpit. Naslednja tekma bo v petek ob 3. zjutraj po slovenskem času v San Franciscu, morebitna šesta prav tako ob 3. uri v nedeljo v Dallasu.