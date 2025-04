Dončića bodo v Dallasovi dvorani pričakali s posebnimi majicami

V ligi NBA bodo košarkarji moštva Dallas Mavericks ponoči (1.30) gostili igralce kluba Los Angeles Lakers. Tako bo Luka Dončić odigral prvo tekmo v Teksasu v dresu Jezernikov proti svoji nekdanji ekipi. Pri Mavericks so se s posebnimi majicami z napisom v slovenščini spomnili na obdobje, ko je slovenski zvezdnik lige nosil dres moštva iz Dallasa.

Na majicah, ki bodo na vseh sedežih dvorane American Airlines Center, je v slovenščini zapis: »Hvala za vse.« Nekaj fotografij pripravljenih majic na sedežih so pri klubu iz Dallasa delil na svojih profilih družbenih omrežij.

Dončić je za Dallas odigral 422 tekem in v povprečju dosegal po 28,6 točke, 8,7 skoka ter 8,3 asistence. Z Mavericks se je v prejšnji sezoni uvrstil v veliki finale lige NBA, v katerem je moral z 1:4 v zmagah priznati premoč košarkarjem zasedbe Boston Celtics.

Pred tem je enkrat z Dallasom igral tudi v finalu konference v sezoni 2021/22, še dvakrat pa se je uvrstil v končnico (v sezonah 2019/20 in 2020/21). V končnici je za Mavericks odigral 50 tekem in v povprečju dosegal po 30,9 točke, 9,4 skoka in 8 asistenc.

Po šestih letih in pol v dresu zasedbe iz Teksasa pa je bilo nato Dončićevega obdobja v Dallasu presenetljivo konec na začetku februarja. Takrat so vodilni možje pri Mavericks z Lakers v tajnosti izpeljali menjavo, ki je zatresla ligo NBA. Luko so poslali v Los Angeles v zameno za Anthonyja Davisa, v menjavo pa so bili vpleteni tudi nekateri drugi in še izbor na enem od prihajajočih naborov lige NBA.

Menjava je v Dallasu povzročila ogromno jeze in slabe volje med navijači, ki so protestirali proti vodstvu franšize, med njimi tudi proti lastnikom in generalnemu menedžerju Nicu Harrisonu.

Dončić je z Jezerniki na lestvici zahodne konference na tretjem mestu in blizu neposredne uvrstitve v končnico oziroma med najboljšo šesterico, nad Dallas pa so se zgrnili temni oblaki s številnimi poškodbami.

Med drugimi se je na prvi tekmi za Dallas za dalj časa poškodoval Anthony Davis, križno vez v kolenu pa si je nato strgal tudi Kyrie Irving. Mavericks na lestvici zahoda trenutno zasedajo deseto mesto in so si že tako rekoč zagotovili nastop na tako imenovanem turnirju play-in za zadnji preostali mesti v končnici.

Prvi dvoboj proti Dallasu je Dončić sicer odigral v Los Angelesu in takrat dosegel trojni dvojček z 19 točkami, 15 skoki in 12 asistencami. Zdaj ga čaka še prva tekma proti nekdanji ekipi v nekdanjem domovanju v Dallasu.