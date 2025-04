Po šokantnem odstrelu bo vajeti v rokah začasno držal sin slavnega očeta

Z menjavo Luke Dončića med kluboma Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers se v ligi NBA presenetljive odločitve niso končale. Zadnja je bila prav tako šokantna, saj je vodstvo Denverja odslovilo uspešnega trenerja Michaela Malona, pogodbe pa ne bo podaljšalo z generalnim menedžerjem Calvinom Boothom. Po pisanju lokalnih medijev sta bila ključna moža v sporu zaradi različnih pogledov pri kadrovanju košarkarjev.

Odpoved uspešnemu trenerju, ki je Denver leta 2023 popeljal do zmagovalca lige NBA, Nikolo Jokića pa oblikoval v najboljšega košarkarja na svetu, je šla v knjigo rekordov. Še nobeno moštvo ni le tri tekme pred koncem prvega dela tekmovanja odpustilo trenerja, ki je moštvo popeljal do končnice.

Michael Malone in Nikola Jokić sta bila zaščitna znaka Denverja. FOTO: Isaiah J. Downing/Usa Today Sports Via Reuters Con

Do konca sezone bo v vlogi trenerja David Adelman, sin slavnega Ricka Adelmana, ki je v NBA deloval kar 23 let. Denver, ki je že leta 2019 pripeljal slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja, je v zadnjih desetih tekmah zmagal le trikrat.

»Čeprav je bil trenutek nesrečen, glede na to, da je trener Malon pomagal pri nadgradnji šampionskih temeljev, je bil ta korak neizbežen, za nadaljevanje tekmovanja na najvišji ravni,« so med drugim zapisali pri Denverju, ki je v lasti holdinga Kroenke Sports & Entertainment. Pod njegovim okriljem so številni športni velikani, od kluba ameriškega nogometa St. Louis Rams, do hokejskega Colorada Avalanche in nogometnega, londonskega Arsenala. Prvi mož je 77-letni Stan Kroenke, čigar vrednost športnega imperija po Forbesu znaša približno 15 milijard evrov.

Malone je v desetih sezonah v ligi NBA Denver popeljal do 471 zmag in 327 porazov. V tej sezoni je bil do odstavitve njegov »score« 47:23.