Luka Dončić izključen iz igre, tekma proti Oklahomi za takojšnjo pozabo

Za Los Angeles Lakers je v ligi NBA večer za pozabo. Jezerniki so po prepričljivi zmagi nad vodilno ekipo zahodne konference nato izgubili revanšo, košarkarji Oklahoma City Thunder so slavili s 136:120. Pri gromovnikih je bil najboljši Shai Gilgeous-Alexander, medtem ko si je slovenski zvezdnik Luka Dončić prislužil prvo izključitev v dresu Lakersov. Ljubljančan je dosegel 23 točk, pet podaj in tri skoke v 31 minutah.

Gilgeous-Alexander je dosegel 42 točk, živčna tekma pa je postregla z izključitvijo Dončića v četrti četrtini.

Dva dni po porazu proti Lakersom so se košarkarji Oklahome oddolžili, predvsem zahvaljujoč 13. tekmi Gilgeous-Alexandra s 40 točkami v sezoni.

Izstopal pa je dogodek v zadnji četrtini, zaradi katerega je slovenski zvezdnik Dončić prejel drugo tehnično napako in bil izključen iz igre.

Dončić je bil izključen po skoku z eno roko, s čimer so Lakers vodili s 108:107, potem ko je član sodniške ekipe J. T. Orr presodil, da ga je igralec verbalno napadel.

Slovenec je protestiral in trdil, da se je zgolj odzval navijaču ob igrišču, ki ga je nadlegoval, toda odločitev je obveljala ter omogočila Thunderju, da je prevzel pobudo.

»To je bila odlična tekma, ki žal zaradi odločitve nekaterih posameznikov ni dobila zaključka, ki bi si ga po mojem želel vsak košarkarski navdušenec,« je dejal domači trener J. J. Redick.

LeBron James, ki je dosegel 28 točk, ni mogel utemeljiti Dončićeve izključitve. »Ne vem, zakaj je sodnik to vzel osebno,« je James povedal novinarjem. »Sodnik je samega sebe prepričal, da je bilo to uperjeno proti njemu. Igra je bila po tem preprosto čudna.«

Dončić je vztrajal, da ni grdo govoril o Orru. »To ni bilo povezano s sodnikom, zato tega nisem zares razumel,« je dejal. »Bilo je težko, a veste, da sem tudi jaz kriv. Svoje ekipe ne morem tako pustiti na cedilu.«

Lakers ostajajo na tretjem mestu zahoda z učinkom 48 zmag in 31 porazov in morajo zmagati na dveh od preostalih treh tekem redne sezone, da bi se uvrstili na tretje mesto v zahodni konferenci.

Cleveland Cavaliers so osvojili prvo mesto v končnici vzhoda, potem ko so premagali Chicago Bulls s 135:113.

Cleveland prvi na vzhodu

Darius Garland je bil najboljši strelec z 28 točkami v uravnoteženi ofenzivni predstavi Cavsov, ki so se izboljšali na 63-16 v zmagah in porazih, s čimer so si zagotovili, da bodo redno sezono končali na vrhu vzhoda. Zmaga konjenikom zagotavlja, da bo imel Cleveland domačo prednost v končnici.

Garland je bil eden od petih igralcev Clevelanda z dvomestnim številom točk, Evan Mobley je dodal 21 točk z 12 skoki in sedmimi podajami, Ty Jerome pa je dodal 18 točk s klopi.

»Prejšnji mesec smo imeli nekaj vzponov in padcev, a sem res ponosen na fante,« je dejal trener Cavaliers Kenny Atkinson.

Drugopostavljeni Boston Celtics so premagali tretje New York Knicks v trilerju v Madison Square Gardnu, pri čemer je Jayson Tatum z 32 točkami vodil prvake lige NBA do zmage s 119:117 po podaljšku.

V tekmi za končnico zahodne konference so Minnesota Timberwolves utrpeli potencialno neugoden poraz s 103:110, ki jih lahko veliko stane, in sicer na gostovanju pri Milwaukee Bucks. Minnesota je zunaj prvih šestih mest na zahodu.

Memphis Grizzlies so povečali možnosti za neposredno uvrstitev v končnico z zmago nad Charlotte Hornets v gosteh s 124:100.

Tekmo je zasenčila poškodba novinca grizlijev Jaylena Wellsa, potem ko je trdo pristal po prekršku K. J. Simpsona. Padel je na hrbet ter nepremično obležal na parketu, a bil pri zavesti, z igrišča so ga odnesli na nosilih. Za zdaj še ni znano, kako resna je poškodba.