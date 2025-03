Luka Dončić postavil novo letvico LeBronu Jamesu

Ameriški košarkarski superzvezdnik LeBron James je postal prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki je dosegel in presegel mejo 50.000 točk. »To je neverjetno,« je o slovitem soigralcu pri moštvu Los Angeles Lakers dejal Luka Dončić. »Gledati ga, kako to počne pri teh letih, je naravnost neverjetno.«

»Na primer, 50.000 točk, sploh ne morem razložiti, kako noro je to. Morda pride do 70.000, nikoli ne veš,« se je slovenski as vprašal po zmagi nad New Orleans Pelicans, na kateri se je James vpisal v zgodovino tega športa. Ob zmagi Los Angelesa s 136:115 je zbral 34 točk, 8 skokov in 6 asistenc.

Med premorom tekme je domači napovedovalec Lawrence Tanter zakričal ob Lebronovem izjemne dosežku in povedal množici: »Dame in gospodje, vsi smo bili pravkar priče zgodovini.«

Letvica 70.000 točk, ki jo je Dončić postavil Jamesu, se morda vseeno zdi nedosegljiva. »Veste, da bo to dolga sezona, 82 tekem, od tega jih je 41 na gostovanjih. To je veliko tekem v gosteh. In ko postajaš starejši, to vpliva nate še drugače. Sploh če imaš družino. Gre za proces, pri katerem je najtežja stvar preprečiti, da bi izgubil ljubezen do njega,« je pojasnil James.

Ameriški veteran je tekmo proti New Orleans Pelicans začel z 49.999 točkami, potem ko je ob nedeljski zmagi nad Los Angeles Clippers dosegel 17 točk. Jasno je bilo, kaj se bo zgodilo in ni trajalo dolgo, da je 40-letna ikona lige NBA zadela potrebno točko za nov mejnik v ligi NBA. Skupaj je zdaj pri 50.033 točkah.

Pri odločilnem košu je Jamesu, ki igra že 22. sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, pomagal tudi Dončić, ki je bil podajalec pri trojki. Veteran je dosegel mejnik 50.000 točk le nekaj ur po tem, ko so ga februarja imenovali za igralca meseca zahodne konference. V povprečju je dosegal po 29,3 točke, 10,5 skoka in 6,9 podaje, LA Lakers pa so v tem času nanizali 10 zmag in le dva poraza.

Pri Jezernikih skoraj vse deluje kot dobro naoljen stroj. Odkar so po šokantni menjavi, ki je pretresla košarko, dobili slovenskega zvezdnika, so dosegli 11 zmag, od tega sedem z Ljubljančanom pod obročema. Dončićevih 17 točk v uvodnem delu je bila njegova najboljša četrtina v tej sezoni.

Moštvo je z Dončićem v svojih vrstah postala druga najboljša ekipa zahodne konference z razmerjem zmag in porazov 39:21. Boljši izkupiček na zahodu imajo zgolj člani zasedbe Oklahoma City Thunder 50:11.

Ima priložnost igrati igro, ki jo obožuje

James je vodilni v ligi vseh časov v redni sezoni in v končnici, in sicer z 41.871 točkami v redni sezoni in 8162 v končnici. »To je hudičevo veliko točk in zelo sem blagoslovljen, da sem lahko z najboljšimi igralci na svetu v svoji karieri zbral toliko točk v najboljši ligi na svetu,« je James povedal za Spectrum SportsNet v intervjuju na igrišču po tekmi. »Gre za precej poseben dosežek.«

LeBron James je proti New Orleans Pelicans zbral 34 točk, 8 skokov in 6 asistenc. FOTO: Ronald Martinez/AFP

Na 28 tekmah, odkar je dopolnil 40 let, James v povprečju dosega po 26,4 točke ob 54,1-odstotnem metu (42,3 % za 3), 8,2 skoka in 8,1 podaje. Pred kratkim je na Instagramu delil grafiko, ki prikazuje, kako se ta povprečja primerjajo z njegovo zadnjo sezono MVP, v sezoni 2012/13, ko je za Miami Heat v povprečju dosegal 26,8 točke ob 56,5-odstotnem metu (40,6 % za 3), 8,0 skoka in 7,2 podaji.

»Imam priložnost igrati igro, ki jo obožujem. Vedno sem ji bil zvest, zato se bom tudi vedno znova poskušal vrniti,« je razmišljal James.

Trener Jezernikov JJ Redick je opozoril, da liga ni pravilno beležila točk, ki jih je James dosegel v zadnjih letih, saj niso vključili tistih, ki jih je dosegel v tekmah play-in turnirja za popolnitev končnice. Na tem turnirju (v letih 2021, 2023 in 2024) je James skupno dosegel 75 točk.

Prav tako v seštevek redne sezone niso vključili 24 točk, ki jih je leta 2023 dosegel na turnirju med sezono – tako imenovanem pokalu NBA.