Dončićev 32. trojni dvojček za najtesnejšo zmago

Dve točki od 28 je Luka Dončić dosegel z lepim »polaganjem«. FOTO: Tom Pennington/AFP

Izidi NBA

in drugi košarkarji Dallasa so v zadnji četrtini nadomestili zaostanek devetih točk in premagali Atlanto s 118:117. Ljubljančan je dosegel sedmi trojni dvojček v tej sezoni, 32. v karieri: 28 točk, deset skokov in podaj.Dallas je nanizal tretjo domačo zmago, drugič pa je bil boljši od Atlante, čakajo ga še tri domače tekme.je ob Dončiću sprožil zasuk, dosegel je 13 od svojih 16 točk, v zaključku tekme pa se jima je pridružil še, ki je v zadnji četrtini dosegel 11 od svojih 21 točk. Luka je sicer v zadnji četrtini, v kateri je igral osem minut, dosegel le pet točk, toda pomembne. Dodal pa še pet skokov in štiri podaje.Dallas je v zadnjih 12 minutah za tri točke metal 9:7, v prvih treh četrtinah pa so košarkarji za sedem trojk vrgli kar 26 metov.»Odleglo mi je. Zelo vesel sem bil zadnjega zgrešenega meta. Vrnili smo se k zmagam. Šele dobro smo začeli. Napredujemo vsako tekmo,« je bil zadovoljen Dončić.V dvorani se je zbralo 1500 navijačev, ki so že bili cepljeni proti virusu sars-cov-2.Z 12. zmago v sezoni (ob 14 porazih) je Dallas zdaj 11. na Zahodu.(Dončić 28 – met 18:9, za tri 7:2, prosti meti 10:8, 10 skokov in 10 podaj v 37 minutah, Brunson 21, Hardaway Jr. 16, Porzingis 15, Cauley-Stein 14, Finney-Smih 8, Kleber 6; Collins 33, Young 25 in 15 podaj, Juerter 23, Gallinari 11, Reddish 7, Capela, Hill in Snell po 6).(Beal 24, Westbrook 23; Powell 28, Siakam 26, Lowry 21, Boucher 17 in 16 skokov).(Irving 35, Harden 19 in 11 skokov; Sabonis 18, Brogdon 15).(Anderson 27, Brooks 20; Rozier 34, Ball 17).(Reid 23, Beasley 21, Towns 18 in 10 skokov; Leonard 36, Williams 27).(LaVine 46, White 30; Williamson 29, Ingram in Ball po 21).(Millsap 22, Porter Jr. 19, Vlatko Čančar ni igral; Allen 18 in 10 skokov, Prince 12).(Booker 30, Paul 28; Antetokounmpo 47, Middleton 18).– po podaljšku (James 25, Williams 24; Horford 25).