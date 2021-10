Dončićev osebni trener: Za Luko mora biti vsaka vaja tekmovanje

Tokio zapuščali povsem prazni

Vedno želi zmagovati

Miamijeva kultura veliko več kot le črke na papirju »Trije koncepti, ki definirajo Miami Heat so disciplina, kultura in trdo delo,« je o famoznem reku »Heat Culture«, ki poganja miamijski klub, povedal Maček. Prek sodelovanja z Goranom Dragićem je ustroj trikratnih prvakov lige NBA seveda spoznal do obisti. »Igralci se izjemno trudijo, veliko časa preživijo ob delu na svoji telesni pripravljenosti, delu v fitnesu. Vsak ponedeljek se vsi tehtajo in merijo odstotek telesne maščobe. Vsak ima cilj, ki je košarkarju prilagojen, s tem je povezanih še veliko več pravil in norm. Res jih je zelo veliko (smeh). Zato je ta Heat Culture nekaj zelo resničnega,« je dodal Maček, ki ne vidi velikih razlik v znanju ameriških in evropskih trenerjev, a opozarja, da je v ZDA enostavno veliko več osebja, ki tako ali drugače pripomore k izboljšavam na vseh področjih.



O slovenskih košarkarskih talentih pa je povedal: »Saj ni le košarka. Imamo zlato generacijo športnikov. V številnih športih: kolesarstvo, plezanje, odbojka, smučanje ... Slovenija je zelo majhna država, a zelo raznolika. Menim, da je ključna naša kultura – smo zelo deloven narod, ki se nikoli ne preda, za nas ni večje motivacije od te, da samim sebi dokažemo, česa smo sposobni. Zelo smo tekmovalni, vedno želimo zmagati in rastemo s športom. Naše šole imajo zelo dobre programe, ki podpirajo ekipe, športne discipline, organizacije, zveze ... Tu gre vse z roko v roki.«

, skupaj zustanovitelj 2A Sports Laba, je prispeval enega pomembnejših kamenčkov v mozaik slovenske zmage na eurobasketu 2017. Kineziolog iz Reke v okolici Laškega je bil osebni trener, ki je z nekaj nepozabnimi predstavami popeljal slovensko reprezentanco do končne zmage v Istanbulu. Maček je nato začel sodelovati tudi s Košarkarsko zvezo Slovenije, zdaj pa pomaga ohranjati vrhunsko pripravljenost tudi Dragićevemu nasledniku»To poletje sem kot osebni trener prvič delal tudi z Luko Dončićem,« se je v pogovoru za As razgovoril Maček, za katerim je podobno kot za največjim zvezdnikom slovenske košarke nekaj nepozabnih, a tudi izjemno napornih mesecev. »Bilo je noro. Saj veste, kako naporna je za igralca vsaka sezona v NBA. Če pa govorimo o Luki, je to še bolj zapleteno, saj na igrišču preživi več časa od povprečja in nasprotniki so pri njegovi igri povsem osredotočeni nanj. Prišel sem teden po zadnji tekmi končnice proti Clippers in nemudoma sva začela z delom. Najprej z zelo nizko intenziteto. Želeli smo, da si opomore, a tudi da bo optimalno pripravljen za ključno tekmo olimpijskih kvalifikacij, zadnjo proti Litvi, ki je bila za nas ključna. Razpletlo se je zelo dobro, Luka se je na omenjeni tekmi izkazal in Slovenijo prvič v zgodovini popeljal na olimpijske igre,« je nadaljeval Maček in se nato ozrl proti olimpijskim igram.»Naslednji dan smo spoznali, da se moramo zdaj pripraviti za olimpijske igre. Vsi smo si vzeli nekaj dni premora in nato začeli z novim ciklom dela. Zbrali smo se na Japonskem, v Osaki, nekaj dni pred našo nastanitvijo v olimpijski vasi. Tam smo imeli vse za odlično delo, poleg tega tudi izvrstno tehnično in zdravniško osebje, ki je znalo sestaviti vse koščke sestavljanke in pripraviti ekipo na olimpijske igre. Da smo je bila ekipa z Luko na čelu na koncu že izmučena? Da, bili smo iztrošeni. Nobena ekipa, ki je prišla v polfinale, ni odigrala toliko tekem kot mi, priprave smo začeli en mesec prej. Odigrali smo tudi veliko zelo težkih tekem, zelo telesno napornih: Argentina, Japonska, Španija, Nemčija ... A znotraj ekipe je vladala izvrstna kemija. Nato pa smo v polfinau s Francijo izgubili za eno točko. Finale z zagotovljeno kolajno je bil na dosegu roke. Po tem udarcu nismo zmogli dovolj moči, da bi odigrali še eno dobro tekmo v boju za bron. Bili smo čustveno izpraznjeni.«Po tem, ko se je naužil počitnic, je Dončić po besedah Mačka v fitnesu treniral šest dni na teden, nato pa začel priključevati tudi vedno več igre na parketu v popoldanskih urah. Ključ do uspešnega sodelovanja z zvezdnikom Dallasa je po besedah reškega kineziologa sposobnost spreminjanja vaj v neko vrsto tekmovanja.»Ni bilo časa, da bi počela kaj posebnega, morali smo se osredotočati na osnove. A pri Luki je ena ključna stvar, ki ni nobena skrivnost, zanjo pa moraš vedeti pred začetkom dela z njim. To je tekmovanje. Treninge moraš spremeniti v tekmovanje, vse vaje. Vedno želi zmagovati. Če ti uspe vzpostaviti to tekmovalno vzdušje na treningih, si že zmagal. Tako bo iz sebe iztisnil vse, ti pa boš dosegel cilje, ki si si jih zadal v smislu njegove pripravljenosti,« dodaja Maček, ki se za pripravljenost svojega novega varovanca v prihodnjih mesecih in letih ne boji.»Luka je še vedno zelo mlad. Njegovo telo si hitro opomore in se regenerira. Zelo je navdušen pred novo sezono. Je tekmovalec, borec. Če ne bo kakšnih drugih faktorjev, ki bi povišali tveganje za poškodbo, menim, da nam ni potrebno skrbeti. Njegova moč je nekaj posebnega. Govorim o zelo močnih nogah, njegovo težišče pa je zelo nizko, tako da ga je, ko se izbori za položaj, zelo težko premakniti. Ima tudi zelo veliko ekscentrično moč, ki njemu in drugim igralcem njegovih karakteristik omogoča upočasnitev in lomljenje ritma branilcev. Da nima telesnih značinosti ostalih zvezd NBA? Da, točno tako. Ravno zato ruši vse stereotipe, ki jih imajo Američano o tem, kakšen je idealen telesni profil profesionalnega igralca košarke,« je še povedal Maček.