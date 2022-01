Dončićeva bela ekipa v belem Dallasu ni recept za osvajanje lovorik

V nadaljevanju preberite:

Nekateri so menili, da bi Dallas moral na naboru leta 2018 izbrati temnopoltega zvezdnika Traeja Younga namesto Luke Dončića. Toda Cubanovo navdušenje nad evropskimi igralci ima logiko. Evropejci v zgodnjih letih vstopijo v svet profesionalne košarke in imajo boljšo košarkarsko izobrazbo kot Američani, ki so običajno do 25. leta člani univerzitetnih moštev. Dončić je za Real Madrid debitiral pri 16 letih, pri 19 osvojil evroligo, leta 2017 je bil evropski prvak s Slovenijo, lani je pri 22 vodil reprezentanco na OI v Tokiu ... Za ameriške vrstnike je po izkušnjah veteran.