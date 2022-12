Dončićeva druščina v tretji četrtini uničila New York

Košarkarji Dallasa so dosegli tretjo zmago v zadnjih devetih nastopih v ligi NBA in so znova pri 50-odstotnem izkupičku 11:11. V Madison Square Gardnu na Manhattnu so premagali domači New York s 121:100. Luka Dončić je v slabih 30 minutah na parketu ob metu iz igre 11:21 (za tri 4:9) dosegel 30 točk ter zbral 8 skokov in 7 asistenc v pičlih 29 minutah igre.

Dallas, ki je ob polčasu zaostajal za sedem točk (52:59), je tretjo četrtino dobil z 41:15. Dončić je v tem delu igre dosegel 17 točk. Na koncu je bil drugi strelec teksaške zasedbe Tim Hardaway ml. z 28 točkami (za tri 8:13), pri New Yorku je bil najučinkovitejši Julius Randle s 24 točkami.

Z zmago se je Dallas povzpel na deveto mesto v zahodni konferenci, v prihodnjih sedmih dneh pa ga čakajo tri sila zahtevne tekme. Najprej v noči s torka na sredo po slovenskem času doma proti vodilnemu moštvu zahoda Phoenixu, nato pa v gosteh s tretjo ekipo zahoda Denverjem z Vlatkom Čančarjem in z drugo na vzhodu Milwaukeejem.