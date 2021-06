Dončićeva življenjska šola

V nadaljevanju preberite:



Odraščanje in zrelost Luke Dončića na parketu v njegovih prvih treh letih med »črnimi morskimi psi« sta vredna kakšne temeljitejše znanstvene raziskave. Četudi se zdi, da je formula preprosta – izjemen talent plus volja in to je to –, ni niti približno tako, res pa je, da je razvoj komaj 22-letnega virtuoza otroškega obraza, ki mu že zdaj vsi jedo iz roke, navdušujoč in edinstven.