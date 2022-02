Dončiću se smeji: obeta se mu nepričakovana povišica

Luki Dončiću se v taboru Dallas Mavericks obeta nepričakovana povišica. Po poročanju The Athletica bodo zaradi sprememb pri omejevanju plač oziroma tako imenovanega davka na luksuz v ligi NBA v sezoni 2022/23 nekateri igralci, tudi Dončić, zaslužili tudi do nekaj milijonov evrov več od pričakovanj. Dončić je lani podpisal novo maksimalno pogodbo v skupni vrednosti 182,1 milijona evrov.

Izplačali mu jih bodo v petih letih, a po zadnjih izračunih bo denarna pogača še malce bolj slastna in bo rahlo presegla 185 milijonov. Nekdanji član ljubljanske Olimpije in madridskega Reala bo v prihodnji sezoni, ko se mu izteče trenutna pogodba z Dallasom in začne veljati nova, zaslužil 527 tisočakov več, v sezoni 2023/24 pa že 615 tisočakov več. Največjo razliko med napovedanim in dejanskim prihodkom napovedujejo za sezono 2025/26, ko bo namesto 38,86 milijona evrov zaslužil 39,6 milijona evrov.

Omejitev plač bo liga NBA postavila pri 121 milijonih dolarjev (106,4 milijona evrov), pri davku na luksuz pa bo letvica postavljena pri 147 milijonih dolarjev (129,3 mil. €). Med tistimi, ki bodo pridobili največ, so tako denimo Joel Embiid s plačo 172,3 milijona evrov v štirih letih, Shai Gilgeous-Alexander (154 milijonov € v petih letih) in Trae Young (151,3 mil. € v štirih letih), čigar pogodba lahko v primeru individualnih dosežkov naraste do »Dončićevih« 182,1 milijona €.