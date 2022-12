Dragić in Čančar tokrat brez uspeha

Slovenska košarkarja v severnoameriški ligi NBA, Goran Dragić s Chicago Bulls in Vlatko Čančar z Denver Nuggets, sta bila tokrat ob skromnih minutažah brez uspeha. Dragić je z biki gostoval pri Sacramento Kings, ki so zmagali s 110:101, Čančar pa je z zlatimi zrni v gosteh pri New Orleans Pelicans prav tako izgubil s 106:121.

V New Orleansu je košarkar pelikanov Jose Alvarado popeljal gostitelje do zmage nad Denverjem z osmimi trojkami ter s strelskim rekordom kariere, z 38 točkami. Štiriindvajsetletnik iz Portorika je obenem dosegel največ točk med vsemi igralci v ligi, ki so to sezono dobili priložnost s klopi.

To je neverjetno, je po tekmi dejal Alvarado o glasnih vzklikih navijačev: »Jose, Jose, Jose!«

Prvi zvezdnik pelikanov Zion Williamson je k zmagi dodal 25 točk, New Orleans pa je zdržal tudi pritisk dvakratnega najkoristnejšega igralca (MVP) Denverja, Nikole Jokića. Srbski zvezdnik je dosegel 32 točk, 16 skokov in osem podaj.

Trener Denverja Michael Malone, ki je bil dobri dve minuti pred koncem tekme izključen zaradi spora s sodnikom, je Čančarju namenil 15 minut igralnega časa, vendar se Slovenec v tem času ni vpisal med strelce.

Čančar je iz igre zgrešil vse štiri mete na koš, v statistiko pa je vpisal dva skoka ter po eno podajo in ukradeno žogo.

Brez zmage je ostal tudi Dragić, ki je s Chicagom gostoval pri Sacramento Kings. Čeprav je pri bikih z 41 točkami blestel Zach LaVine, so kralji zmago obdržali doma.

Malik Monk je bil prvi strelec gostiteljev z 20 točkami s klopi, skupaj pa je kar sedem košarkarjev kraljev doseglo po deset ali več točk.

Tudi Dragić je v igro vstopil s klopi in imel tokrat na voljo osem minut, v tem času pa je zbral dve točki, en skok in dve podaji, izgubil pa je tudi dve žogi.