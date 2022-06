Dragić in Dončić bosta še zadnjič združila reprezentančne moči

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je pripravil seznam 15 igralcev, ki se bodo v tretjem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 pomerili s Hrvaško (30. t. m. v Stožicah) in Švedsko (3. julija v Stockholmu). Na njem so vsi največji zvezdniki moštva z izjemo Klemna Prepeliča, saj še vedno okreva po zlomu podlahtnice. Igrali bodo tudi trije asi iz lige NBA: poleg Luke Dončića in Vlatka Čančarja tudi Goran Dragić, ki se bo na ljubljanskem dvoboju s Hrvaško uradno poslovil od dresa izbrane vrste.

Sekulić napoveduje: »Pred nami sta izjemno pomembni tekmi, saj smo bili v februarskem ciklu dvakrat poraženi. Naša želja je bila, da se zberemo v najmočnejši možni zasedbi in ti dve tekmi odigramo tako, kot si ju želimo. Torej, da zabeležimo dve zmagi. Na žalost je poškodba preprečila nastop Klemnu Prepeliču, vsi drugi pa naj bi bili zdravi in pripravljeni. Izjemna novica je, da želi reprezentanci znova pomagati tudi Goran Dragić. Vsi vemo, kaj Gogi in tudi drugi prinesejo reprezentanci. Seveda pa na parketu ne bo pomemben samo Dragić, temveč vsa ekipa. Od začetka priprav se moramo osredotočiti na prvo tekmo proti Hrvatom v Stožicah, šele nato pa gledati proti Švedom. Za vse skupaj je junijski termin neugoden, saj so nekateri končali sezono malo prej, drugi še vedno igrajo. Nimamo prav veliko časa, zato bo zelo pomembno, da se hitro ustvari prepoznavna kemija v ekipi, potem bo vse skupaj veliko lažje.«

Na selektorjevem seznamu so Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Luka Rupnik, Žan Mark Šiško in Mike Tobey. Reprezentanca se bo zbrala 15. junija.