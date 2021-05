Dragić sanja o novem finalu, Dončić o prvem podvigu v končnici

V nadaljevanju preberite:

Brez izgub so se slovenski košarkarji pretolkli skozi redni del lige NBA in v soboto zvečer (in ponoči) jih že čakajo prvi izzivi izločilnih bojev. V minulih tednih je največ pozornosti in statističnega uspeha požel Luka Dončić, toda pred vnovičnim soočenjem Dallasa z LA Clippers ne smemo pozabiti, da je od odhoda v ZDA okusil le šest tekem končnice. Goran Dragić jih je odigral 52, od teh 17 lani, ko se je z Miamijem presenetljivo, a prepričljivo uvrstil v veliki finale. Kaj si lahko obetata ob začetku vrhunca sezone?