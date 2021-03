Dragić spet odličen, Dončić odhaja v Denver

Čančar pričakuje Dončića

Standings provided by SofaScore LiveScore

Košarkarjiso ponoči vknjižili zelo pomembno zmago na gostovanju v. Zmagali so z rezultatom 101:90, pri čemer je vidni delež vnovič prispeval tudi slovenski reprezentant v majici moštva s Floride.je v 32 minutah zbral 25 točk (za dve 5:7, za tri 4:8), 7 skokov in 5 podaj v majici Miamija.je dodal 28 točk.Dragić je zgolj v zadnji četrtini dosegel 20 točk in pomagal vročici do devete zmage na zadnjih desetih tekmah.je proti svoji nekdanji ekipi dodal 28 točk, skupaj z Dragićem sta bila glavna režiserja nove zmage, s katero je Miami ostal ena najbolj vročih ekip lige.Uspešen je bil tudi, klub še enega slovenskega košarkarja. Denver je zmagal za točko (103:102) na gostovanju vin prav tako premagal neposrednega tekmeca v boju za uvrstitev v končnico. Čančar ni oplemenitil svoje statistike. Pričakovano je blestel srbski centerz 28 točkami, 15 skoki in 7 podajami.Denver bo igral naslednjo tekmo že v nedeljo ob 4. uri po našem času, ko se bo pomeril z. Na obisk k Čančarju torej prihaja prvi slovenski zvezdnik v ligi NBA. Miami bo igral naslednjo tekmo dan pozneje, in sicer bo gostoval v Orlandu opolnoči v noči iz nedelje na ponedeljek.