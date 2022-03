Dallas v tekmi preobratov strl LA Lakers, v Torontu žvižgi Dragiću

Dallas je še v drugi četrtini vodil z 21 točkami naskoka (59:38), a je sledil preobrat v režiji domačih jezernikov, ki so v zaključku tretje četrtine povedli z 82:80. Prednost so ohranjali do zadnjih minut, ko je Dallasu uspel niz 13:2, ki je zaostanek s 94:100 spremenil v vodstvo s 107:102, kar je bilo dovolj za končno zmago s 109:104. Luka Dončić je na vedno težko pričakovanem obračunu z LeBronom Jamesom, s katerim sta spet sodelovala na tekmi zvezd, kot drugi strelec tekme dosegel 25 točk in jim dodal še 8 skokov in 5 asistenc. James je dosegel točko več ob 12 skokih in 5 asistencah.

Dončić je v prvi četrtini silovito zabil prek Dwighta Howarda:

Pri Dallasu se je z 22 točkami in 4 asistencami izkazal še Jalen Brunson, dvojnemu dvojčku sta se približala še Dorian Finney-Smith (16 točk, 9 skokov) in Spencer Dinwiddie (14 točk in 9 asistenc), medtem ko je Carmelo Anthony za Lakers dosegel 20, Malik Monk pa 17 točk in 5 skokov. Dončić je sedem od svojih skupno 25 točk dosegel v zadnji četrtini za osmo zmago na zadnjih 10 tekmah, medtem ko so Lakers v hudih škripcih v boju za zadnja mesta, ki še prinašajo dodatne kvalifikacije za končnico. Po tekmi zvezd v domačem Clevelandu LeBron James z ekipo še ni zmagal.

Sedem minut pred koncem je Dallas zaostajal s 94:100, nato pa z nizom 11:0 obrnil tekmo na glavo. Serijo točk je z zadetim metom z razdalje začel Brunson, strelsko Dončić (met 9:21) sicer ni bil najbolj razpoložen, vsaj ne tako kot v zadnjih tednih, a bil vseeno ključen za svoje moštvo. Domači navijači, ki so nedavno izžvižgali svoje ljubljence, so jih tokrat glasno podprli sploh v najboljših minutah preobrata, a morali na koncu spet priznati premoč boljšemu tekmecu, ki so ga sicer Lakers decembra (Dončić zaradi poškodbe gležnja ni igral) uspeli premagati v Teksasu.

Dragiću žvižgi v Torontu, tesen poraz Brooklyna

Gary Trent mlajši s 24 točkami in Scottie Barnes z 18 točkami in 10 skoki sta ponesla Toronto Raptors do druge zmage nad Brooklyn Nets v dveh dneh. Razplet obračuna v Kanadi je bil tokrat veliko bolj tesen kot okoli 24 ur prej v New Yorku, kjer so Raptors ponižali mrežice s 133:97. Pascal Siakam je k zmagi s 109:108 pred glasnimi domačimi navijači, ki so lahko po dolgem času napolnili dvorano (neprodanih je ostalo zgolj okoli 900 vstopnic), prispeval 18 točk do izključujoče osebne napake, Malachi Flynn pa jih je dodal 15.

To je bila tudi posebna tekma za Gorana Dragića, ki se je hitro vrnil v Toronto, h kateremu so ga lani poslali Miami Heat, a je pod trenerjem Nickom Nursom odigral le peščico tekem. Njegova agonija se je končala šele konec februarja, ko so ga prvaki lige NBA iz leta 2019 poslali v San Antonio, ta pa je izplačal njegovo pogodbo. Dragić je tokrat dosegel 10 točk, potem ko je večer prej le enkrat zadel iz igre. Navijači so ga izžvižgali ob prihodu v igro v drugi četrtini in negodovali vsakič, ko se je dotaknil žoge. Kamere so ga ujele, ko se jim je po zadetem metu oddolžil s prstom na ustih.

»Morali bi zmagati«

»Res so se zabavali, ko so to počeli, kajne? Nikoli niso spustili noge s plina,« je bilo dogajanje celo všeč trenerju Nursu, medtem ko je Siakam podprl nekdanjega soigralca. »Presenetilo me je. Goran mi je všeč,« je povedal Siakam. Prvi strelec Brooklyna, ki je spet nastopil brez Kevina Duranta, Bena Simmonsa in trenerja Steva Nasha (manjkala sta tudi Joe Harris in Andre Drummond), je bil James Johnson z 19 točkami, Seth Curry jih je zbral 18, LaMarcus Aldridge pa 16.

»Morali bi zmagati,« se je ob nesrečnem razpletu obračuna pridušal Aldridge, ki je s soigralci še dodatno zaostal v lovu za sedmim Torontom na lestvici vzhodne konference. Brooklyn je dobrih pet minut pred koncem vodil s 96:90, nato je sledil Torontov niz 10:0 in preobrat. Curry je z metom z razdalje 50 sekund pred iztekom igralnega časa izenačil na 103, nato pa je storil osebno napako nad Trentom, ki je s črte prostih metov 30 sekund pred koncem poskrbel za novo vodstvo domačinov. Barnes je nato blokiral Curryja, a je imel Brooklyn novo priložnost, ki jo je zapravil isti košarkar, nato pa je skok zgrabil Barnes. Trent je nato v zadnjih 18 sekundah še štirikrat zadel s črte prostih metov, Johnson pa je ob zvoku sirene zgrešil met za tri točke.

»Jasno je, da vsi vedo, v kakšni situaciji smo. A fantje, ki smo v slačilnici, to vidimo malce drugače. Razumemo, kje smo, razumemo, kako blizu smo, da resnično postanemo to, kar si letos želimo postati,« je povedal Johnson. Dragićev sprehod po poti spominov se bo nadaljeval v četrtek, ko bodo Brooklyn obiskali Miami Heat. Takrat naj bi prvo tekmo po 15. januarju, ko je začel zdraviti poškodovane kolenske vezi, odigral tudi Durant. »Vsi vemo, kdo se vrača, vsi tudi vemo, kaj moramo storiti, da bi pomagali,« je še povedal Johnson.

Na preostalih obračunih so Washington Wizards tesno s 116:113 premagali Detroit Pistons v svoji dvorani, prav tako na domačem parketu so Boston Celtics premagali Atlanta Hawks (107:98). Na gostovanju v Houstonu so slavili Los Angeles Clippers (113:100), v gosteh pa so izgubili Golden State Warriors, ki so jih po Dončićevih Mavericks premagali še Minnesota Timberwolves (129:114).