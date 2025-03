Dubaj brez težav prešel Krko

Košarkarji Krke so v 24. kolu lige ABA izgubili z Dubajem z 78:93 (20:21, 40:40, 66:71). Krka tako šest kol pred koncem rednega dela regionalne lige ostaja pri štirih zmagah.

Novomeščani so z mislimi že pri naslednjih dveh kolih, ki bosta odločala o obstanku. Najprej jih naslednjo nedeljo čaka gostovanje pri zadnjeuvrščenem Mornarju, ki ima zgolj eno zmago, nato pa domača preizkušnja s Splitom.

Krka – Dubaj 78:93 (20:21, 40:40, 66:71) Dvorana Leon Štukelj, 500 gledalcev, sodniki Nedović (Slovenija), Hadžić (Hrvaška), Lepetić (Črna gora). Krka: Persons 20 (3:3), Jurković 9 (2:2), Cerkvenik 12, Bursać 3 (1:1), Skeens 11 (3:4), Smrekar 2, Čebašek 21 (1:1); Dubaj: Mason 10 (3:3), Dangubić 8, Abass 16, Prepelič 5 (2:2), Bertans 9, Taylor 9, Williams 12 (4:5), Boutsiele 9 (1:2), Anđušić 15 (7:7); prosti meti: Krka 10:11, Dubaj 17:21; met za tri točke: Krka 12:32 (Čebašek 6, Persons 3, Cerkvenik 2, Jurković), Dubaj 14:30 (Abass 4, Bertans 3, Anđušić 2, Dangubić 2, Mason, Prepelič, Taylor); osebne napake: Krka 17, Dubaj 20.

Čeprav se je zgledno borila in bila vseskozi dovolj blizu tekmeca, Krka realnih možnosti za zmago ni imela. Gostje so v zaključku tekme zlahka prišli do dvomestne prednosti in na koncu slavili z najvišjo razliko na tekmi.

Dva igralca Krke sta imela odličen večer. Jakob Čebašek je dosegel 21 točk ob metu 6:7 za tri točke, Tayler Persons pa je 20 točkam (trojke 3:4) dodal 12 podaj.