Dubaj brez zelene, a tudi brez rdeče luči za vstop v ligo ABA

Košarkarski klub iz Dubaja bi lahko že v prihodnji sezoni začel nastopati v ligi Aba glede na sklep skupščine, ki je bila danes v Zagrebu. Vendar je vodstvo jadranske lige končno odločitev o tem prestavilo za teden dni. Nadaljevanje skupščine je predvideno 19. marca, so sporočili na uradni spletni strani regijskega tekmovanja.

V goste so prišli predstavniki dubajskega kluba, ki so predstavili dolgoročno ponudbo in športno-poslovno vizijo v zvezi z vključitvijo v ligo Aba od naslednje sezone 2024/25, so sporočili iz vodstva tekmovanja.

»Vsi člani skupščine lige Aba so bili navdušeni nad predstavljenim projektom priključitve kluba BC Dubai, kar je ustvarilo temelje za nadaljnjo razpravo in končno odločitev v zvezi s to temo. Ta bo sprejeta v najkrajšem možnem času,« piše v sporočilu za javnost lige Aba. Po neuradnih informacijah naj bi Dubaj kot pristopnino k tekmovanju ponujal 1,5 milijona evrov letno, klubi iz jadranskega tekmovanja pa si želijo višji znesek in pričakujejo novo ponudbo, zato bodo o vstopu Dubaja še enkrat glasovali čez teden dni.

Na Jadranu tudi Izraelci, Čehi, Madžari in Bolgari

Po statutu lige Aba je za vključitev Dubaja v regionalno tekmovanje potrebna soglasna odločitev skupščine. V ligi Aba so v zadnjih 22 sezonah igrali večinoma klubi iz držav, ki so nekoč sestavljale nekdanjo Jugoslavijo, v nekaj sezonah pa so sodelovali tudi klubi iz več drugih evropskih držav.

Najuspešnejši je bil izraelski Maccabi iz Tel Aviva, ki je prvič nastopil v sezoni 2002/03, ko ga je v finalu zaključnega turnirja v Ljubljani premagal Zadar. Devet let pozneje se je Maccabi znova uvrstil v ligo Aba in osvojil naslov prvaka, saj je v finalu zaključnega turnirja v Tel Avivu premagal zagrebško Cedevito.

Češki Nymburk je igral v sezoni 2010/11 in zasedel osmo mesto, madžarski Szolnoki Olaj je v jadranski ligi igral tri sezone zaporedoma (2012 do 2015), v sezoni 2014/15 je v ligi Aba igral tudi bolgarski Levski iz Sofije, ki je končal na repu lestvice.