Durantov ultimat: Ali gre on ali pa jaz

V ligi NBA, kjer blesti Luka Dončić, Goran Dragić pa se bo preselil v Chicago, odmeva spor med zvezdnikom Brooklyna Kevinom Durantom in vodstvom kluba. Durant je zahteval menjavo oziroma odhod trenerja Steva Nasha, lastnik Brooklyna Joe Tsai pa je slednjega podprl.

Kevin Durant je po poročanju The Athletica postavil ultimat lastniku kluba Tsaiju: bodisi ostane v klubu on ali pa trener Nash in direktor Sean Marks. Durant naj bi lastniku moštva dejal, da ne zaupa več vodstvu in je junija že želel, da ga pošljejo v kakšen drug klub, če se zadeve ne bodo spremenile.

Durant, dvakratni zmagovalec lige NBA in najkoristnejši igralec leta 2014, je sicer šele lani sklenil novo štiriletno pogodbo z Brooklyonom, vredno 198 milijonv dolarjev. Nash pa je po blesteči igralski karieri v NBA prav pri Nets dobil prvo trenersko službo, ekipo je prevzel leta 2020.

Kevin Durant utegne zahtevati selitev. FOTO: Elsa/AFP

»Naš strokovni štab in vodilno osebje imajo mojo podporo. Odločitve bomo sprejemali v dobro Brooklyn Nets,« se je lastnik kluba na zadnje dogajanje odzval na twitterju.

Če se strani ne bosta dogovorili, pa so med kandidati, ki bi lahko prevzeli Duranta in njegovo bogato pogodbo, predvsem Boston Celtics, Miami Heat in Toronto Raptors.