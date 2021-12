Ena minuta ena trojka

Slovenski košarkar Vlatko Čančar, ki je v ligi NBA član ekipe Denver, je gostoval v ameriškem vetrovnem mestu. Chicago je v razprodani dvorani United Center nastopili brez zvezdnika DeMarja DeRozana, a vseeno slavil zmago s 109:97. Čančar je odigral le minuto tekme, v tem času pa za Denver dosegel trojko.

Biki so le nekaj ur pred dvobojem z Denverjem izvedeli, da so ostali brez svojega prvega strelca DeRozana, ki je moral vstopiti v zdravstvene protokole lige. Kljub temu so nadigrali Denver in se po zmagi na vrhu vzhodne konference izenačili z Brooklynom.

Prvi strelec bikov je bil Zach LaVine z 32 točkami, ki je dodal še osem podaj. Lonzo Ball in Nikola Vučević sta vsak k zmagi prispevala po 20 točk in deset skokov.

Črnogorsko-srbski dvoboj NikoleVučevića (levo) in Nikole Jokića je pripadel prvemu. FOTO: Jonathan Daniel/AFP

»Res mi je hudo za DeMarja, saj je to sezono trdo garal. V tej dobi covida-19 je skušal ohraniti trezno glavo, predvsem pa je bil glede virusa zelo previden in je upošteval vse smernice in priporočila,« je po tekmi dejal domači trener Billy Donovan.

»Vuk je izjemen igralec, bil je že na tekmi zvezd All-Star. Zach je lanski All-Star. Ta dva fanta sta po mojem odlično prevzela vlogo voditelja na parketu in opravila izvrstno delo,« je še dejal Donovan.

Denver jeso izgubil še osmič na zadnjih desetih tekmah, čeprav je Nikola Jokić spet dosegel trojni dvojček. Najkoristnejši igralec (MVP) lige je končal pri 17 točkah, 12 skokih in 15 podajah.

Naslednja tekma Denver čaka v sredo po lokalnem času, ko bo gostoval pri New Orleansu.