Ena tekma je veteranu prinesla milijonski zaslužek

Petintridesetletni center Boston Celtics Al Horford je po 141 tekmah v končnici lige NBA, kar je absolutni rekord, vendarle dočakal uvrstitev v veliki finale. Bostončani so v odločilni sedmi tekmi finala vzhodne konference s 100:96 premagali Miami Heat, po zmagi na Floridi pa jih v petek zjutraj po slovenskem času že čaka začetek finalne serije z Golden State Warriors, ki so bili v petih tekmah boljši od Dallasa Luke Dončića.

Horford se je lahko v Miamiju veselil tudi zajetne povišice, saj mu uvrstitev v finale prinaša dodatnih 4,64 milijona evrov na pogodbi za prihodnjo sezono, v primeru osvojitve naslova pa si lahko obeta še dodatnih 6,5 milijona evrov. Horford je devet let preživel v Atlanti, za Boston pa igra že drugič v karieri, v kateri je igral tudi za moštvi Philadelphia 76ers in Oklahoma City Thunder.

Slavje v Dominikanski republiki

»Nihče si tega ne zasluži bolj kot ta fant, ki sedi na moji desni. Njegova energija, vedenje, profesionalnost na dnevni ravni, kako skrbi za svoje telo, kakšen vodja je ... Ponosen sem, da si lahko delim ta trenutek z veteranom, mentorjem, bratom v veri Alom Horfordom, ki mi je stal ob strani skozi praktično vso kariero,« je bil čustven na novinarski konferenci gostujoči as Jaylen Brown.

Za Horfordom so tudi naporni dnevi, saj se je moral posloviti od pokojnega dedka, je pa v domači Dominikanski republiki zdaj poskrbel za veliko slavje, saj bo kot prvi Dominikanec zaigral v finalu NBA.

»Bilo je težko zame in za mojo družino. Z dedkom sva si bila zelo blizu, res sem ga imel rad, ves teden mi je družina govorila, da naj vendarle igram, saj bi si to želel on. Bil sem pomirjen, saj vem, da počiva v miru,« je dejal Horford.