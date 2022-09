Argentinec tam, kjer si je zaslužil biti

Košarkarska hiša slavnih v Springfieldu v ameriški zvezni državi Massachusetts ima nove člane. Med novimi člani je tudi nekdanji argentinski košarkarski zvezdnik Manu Ginobili.

Petinštiridesetletni Ginobili je bil štirikrat prvak severnoameriške lige NBA s San Antonio Spurs, ima olimpijsko zlato in svetovno srebro. V ligi NBA je igral 16 sezon za San Antonio, kjer je predvsem s Timom Duncanom in Tonyjem Parkerjem sestavljal udarni trio. Kariero je končal s povprečjem 13,3 točke, 3,5 skoka, 3,8 podaje in 1,3 ukradene žoge.

»Nisem tukaj, ker sem bil zelo poseben, ampak zato, ker sem bil del dveh največjih ekip od leta 2000 naprej, San Antonia in Argentine,« je dejal Južnoameričan v svojem govoru.

Novi člani hiše slavnih v razredu z letnico 2022 so še Tim Hardaway, nekdanji igralki ženske severnoameriške košarkarske lige WNBA Swin Cash in Lindsay Whalen, trenerja George Karl in Del Harris ter trenerka Marianne Stanley.

Hardaway, oče igralca lige NBA Tima Hardawaya mlajšega, je v 13 sezonah v NBA nosil drese moštev Golden State, Miami, Dallas, Denver in Indiana, v karieri pa je povprečno dosegel po 17,7 točke in 8,2 podaje na tekmo. Z reprezentanco ZDA je osvojil olimpijsko zlato leta 2000.

Nekdanji trener George Karl (desno) in zvezdnik Tim Hardaway sta si tudizaslužila prestižno priznanje. FOTO: Stephen Lew/Usa Today Sports

Swin Cash je 15 let igrala v ligi WNBA in osvojila tri naslove prvaka. Igrala je za Detroit, Seattle, Chicago, Atlanto in New York.

Lindsay Whalen je svojo poklicno kariero začela kot organizatorka igre za Connecticut Sun v ligi WNBA. Z ameriško žensko košarkarsko reprezentanco je osvojila naslov svetovnih prvakinj in dve zlati olimpijski medalji, z ekipo Minnesota pa štiri naslove prvakinj WNBA.

George Karl je šesti med trenerji v NBA po številu zmag (1175), za njim pa je 12 sezon, v katerih so njegove ekipe imele po 50 zmag ali več. Najbližje naslovu prvaka v NBA je bil leta 1996 s Seattle SuperSonics, a je izgubil finale proti Chicago.

Del Harris je trenutno podpredsednik ekipe Texas Legends, podružnice teksaške franšize Dallas Mavericks. V ligi NBA je bil glavni trener ekip Houston Rockets, Milwaukee Bucks in Los Angeles Lakers, bil je tudi pomočnik trenerjev zasedb New Jersey Nets, Chicago Bulls, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks in Houston Rockets.