Brez kapetana so pokazali srbskim asom, kaj lahko pričakujejo na EP

Evropsko prvenstvo za košarkarje – še prej zelo moteči četrti cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 – je vse bliže in pred udeleženci so zgolj še zadnji pripravljalni dvoboji. Zanimivo, v dosedanjih nastopih sta z izkupičkom 5:0 najuspešnejši reprezentanci, ki se bosta srečali že 1. septembra v uvodnem krogu EP. Litva je po dvakrat ugnala Estonijo in Finsko ter enkrat Španijo na Gran Canarii, Slovenija je po Nizozemski, Črni gori, Turčiji in Ukrajini prekosila še Srbijo s 97:92 po podaljšku.

S kom je srbski selektor Svetislav Pešić primerjal slovensko moštvo? Zakaj je Goran Dragić igral le pet minut in pol? Za koliko se je Luka Dončić približal svojemu rekordu? Zakaj je Aleksander Sekulić po zmagi ubral tudi kritičen ton? Zakaj je bil sredin uspeh pomemben?