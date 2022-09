Finci so se kot prvi iz Evrope uvrstili na SP, dogovorili so se s Švedi

Kar težko je verjeti, toda finski košarkarji, ki bodo v evropsko prvenstvo štartali jutri (14.00), ko se bodo v Pragi pomerili z Izraelci, so se med vsemi reprezentancami iz Evrope kot prvi uvrstili na svetovno prvenstvo 2023. In to v skupini s Slovenci, Nemci, današnjimi tekmeci in še prej tudi Hrvati!

»To je zgodovinski dosežek za finsko košarko in vsi vpleteni s(m)o lahko upravičeno ponosni nanj. A zdaj moramo z enako odločnostjo, strokovnostjo in energijo nadaljevati delo tudi na evropskem prvenstvu,« je poudaril Henrik Dettman, dolgoletni selektor in zdaj športni direktor pri izbrani vrsti Finske. Novico o tem, da so se uvrstili na SP 2023, so »volkovi«, kot jih tudi kličejo v domovini, izvedeli na letalu, na katerem so po uspešnem gostovanju v Estoniji (76:68) spremljali presenetljivo zmago Švedov nad Izraelci (95:83).

»To smo se dogovorili s Švedi. Mi smo jim z zmago na Hrvaškem pomagali do drugega dela kvalifikacij, oni pa so nam zdaj pomagali priti na SP,« se je še pošalil Dettman. Finci, pri katerih se bolj ali manj vse vrti okrog Laurija Markkanena, zvezdnika moštva Cleveland Cavaliers v ligi NBA, so si tako prvič na parketu priigrali nastop na svetovnem prvenstvu; leta 2014 so na tem tekmovanju v Španiji nastopili s posebnim povabilom.