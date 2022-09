Francozi pred večernim spopadom Nemčije in Slovenije ugnali BiH

Na evropskem prvenstvu v košarki so v torek v Kölnu že odigrali uvodni obračun v skupini B, v kateri nastopa tudi slovenska reprezentanca. Francozi, ki bodo v sredo zadnji tekmeci Slovencev pred selitvijo v Berlin, so bili z 81:68 boljši od izbrane vrste Bosne in Hercegovine, ki je v prejšnjem kolu tako senzacionalno kot prva po letu 2015 prizadejala poraz našim košarkarjem na največjih turnirjih stare celine.

Kljub 14 točkam Jusufa Nurkića (dodal je še 10 skokov), Miralema Halilovića in Džanana Muse so Francozi, ki so imeli v Guerschonu Yabuseleju prvega strelca dvoboja s 15 točkami, strli zmaje v zadnji četrtini, ki so jo dobili z 29:18, po uvodnih treh četrtinah so galski petelini sicer vodili le za dve točki.

Pred večernim obračunom gostiteljice Nemčije in Slovenije so Francozi z izkupičkom 3:1 in tekmo več prehiteli Nemčijo (3:0) in Slovenijo (2:1). Ob 17.15 se začenja tekma med Litvo in Madžarsko, ki lovita svoj prvi paket točk na letošnjem turnirju (0:3).

V skupini A, od koder bo prišel prvi tekmec Slovencev v izločilnih bojih, je Turčija z 78:63 ugnala Belgijo, ki je v prejšnjem kolu šokirala Španijo. Za tretjo zmago Turkov, ki so v prejšnjem kolu dramatično po podaljšku izgubili z gostiteljico Gruzijo, je Alperen Şengün dosegel 24 točk in jim dodal še 8 skokov in 6 asistenc.

V skupini C je Estonija visoko s 94:62 ugnala Veliko Britanijo in se s prvo zmago vključila v boj za osmino finala, medtem ko so Otočani še s četrtim porazom že brez vseh možnosti v lovu na četrto mesto. V skupini D je tretjo zmago na turnirju slavila Poljska, ki je s 75:69 ugnala Nizozemsko, ki je prav tako nanizala še četrti zaporedni poraz kljub kar 26 točkam prvega strelca obračuna Charlona Kloofa, poljski as Michal Sokolowski je dosegel dve manj.