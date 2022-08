Goran Dragić kmalu na klop, toda Luka Dončić je ubranil Stožice

V nadaljevanju preberite:

Pred zlatim pohodom na evropskem prvenstvu 2017 so slovenski košarkarji napolnili Stožice na pripravljalni tekmi s Hrvaško in zmagali z najmanjšo možno prednostjo – 74:73. Dva tedna pred začetkom obrambe naslova v Kölnu so ostali zvesti tesni tradiciji: v ponovitvi finala zadnjega eurobasketa so šele po podaljšku ugnali Srbijo, tokrat močnejšo za najboljšega igralca zadnjih dveh sezon v ligi NBA Nikolo Jokića. Luka Dončić & Co. so izboljšali svojo poletno ogrevalno bero na pet zmag brez poraza, čeprav je Goran Dragić igral le pet minut in pol.

Kateri svetovni velezvezdnik je sedel ob robu igrišča? Kaj sta imela skupnega Aleksander Sekulić in 29 let starejši Svetislav Pešić? Kako se je razpletel dvoboj med glavnima akterjema na igrišču? Kdo je poskrbel za trenutek odločitve?