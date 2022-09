Dragić po vožnji s taksijem: Bravo, organizatorji! To mora biti šala

Slovenski košarkarji so se temeljito pripravili na prvo tekmo letošnjega eurobasketa z Litvo, manj pripravljeni pa so bili očitno pripravljeni Nemci, eni od štirih organizatorjev letošnjega šampionata. Slovenci so namreč pred tekmo v Kölnu spoznali, da jim niso zagotovili avtobusa, ki bi jih odpeljal proti dvorani, zato so po dolgem čakanju raje vzeli stvari v svoje roke in najeli taksije.

»Bravo, organizatorji, evropskim prvakom niste organizirali prevoza z avtobusom. To mora biti šala. Po 20 minutah smo dobili vsaj lokalni taksi,« je zapisal Goran Dragić ob ključniku #odličnaorganizacija, ravnodušna ni bila niti košarkarska zveza Slovenije.

»Kje je ekipni avtobus, organizatorji?« so na tviterju zapisali pri KZS in označili Fibo. »Za prvo tekmo smo morali najeti taksije???!!!????« so dodali pri KZS in po prihodu v dvorano še zapisali: »Tukaj smo!«