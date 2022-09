Ko milijonarjem pod obroči sodijo povprečneži

V nadaljevanju preberite:

Z evropskega prvenstva se je poslovilo že 18 reprezentanc in številni od njihovih košarkarjev bodo že do nedeljskega finala pozabili, da so na njem sploh igrali. Zavestna športna amnezija je pač koristna preventiva pred hujšimi travmami. Obstajajo pa tudi udeleženci eurobasketa, za katere si mnogi želijo, da sploh ne bi prišli. Govorimo seveda o nedoraslih sodnikih, ki so poskrbeli, da imajo psihologi moštev in točaji v zbirališčih navijačev precej več dela, kot so si obetali.

Pred začetkom so se sicer vodilni možje Mednarodne košarkarske zveze FIBA ponosno trkali po prsih. Deloma upravičeno, saj je letošnje prvenstvo stare celine privabilo rekordno število zvezdnikov iz lige NBA, a nato se je začelo ...

Moštva ob začetku eurobasketa pričakali podpovprečna organizacija in armada sodnikov, ki po kakovosti in izkušnjah zaostajajo za tri razrede za sposobnostmi košarkarjev.

