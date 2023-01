Luka Dončić 30 točk ob 23. porazu in deseti tehnični napaki v sezoni

Košarkarji Dallas Mavericks so doživeli še 23. poraz v 48 nastopih v sezoni lige NBA; četrtega v zadnjih petih dvobojih in šestega v osmih tekmah. Na domačem parketu so morali priznati premoč LA Clippers, ki so bili boljši tako kot pred 11 dnevi v Los Angelesu in zmagali s 112:98.

Dallas je ob polčasu vodil s 54:49, čeprav Luka Dončić dotlej ni dosegel niti ene asistence. Dvoboj je bil izenačen še po treh četrtinah, zadnji del pa so gostje dobili s 33:19 in proslavili 25. zmago v 49 nastopih. Z njo dihajo za vrat igralcem teksaške zasedbe, ki zaseda peto mesto v zahodni konferenci. Moštvo iz Kalifornije se je prvič po 27. decembru veselilo dveh zaporednih zmag.

Luka Dončić je ob metu iz igre 9:21 (za tri 3:7) in prostih metih 8:13 dosegel 29 točk, dodal pa še 10 skokov in 4 asistence (vse je zbral v tretji četrtini) ob 4 izgubljenih žogah v 39 minutah. Zaradi negodovanja pri sodnikih si je prislužil tudi deseto tehnično napako v sezoni.

Pri Dallasu je Tim Hardaway prispeval 22 točk (za tri 5:10) in Spencer Dinwiddie 21. Pri LA Clippers so bili najučinkovitejši Kawhi Leonard, ki je odigral šele 23. tekmo po izgubljeni prejšnji sezoni zaradi strgane prednje križne vezi v kolenu (30 točk z metom iz igre 10:18 in 9 skokov), Paul George (21 točk) in Norman Powell (19).

Gostje iz Kalifornije so bili boljši v vseh prvinah, še posebej pa so se odlikovali s 96,8-odstotnim izvajanjem prostih metov (30:31). Domače moštvo je medtem metalo le 15:26 ali 57,7-odstotno, slabše je bilo tudi pri poskusih iz igre (s 43,8 odstotka v primerjavi s 45,5 %) izgubilo pa je tudi skok z 38:46 in zbralo manj asistenc (15:20).

Dallas bo v januarju odigral še štiri tekme, prvo v noči iz torka na sredo po slovenskem času doma z Washingtonom.