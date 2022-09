Na prestolu je bilo lepo, ob slovesu od njega grozno

V nadaljevanju preberite:

Dvakrat je šlo s težavo, tretjič sploh ni šlo. Slovenski košarkarji so ob svojih prvih 13 avanturah na evropskih prvenstvih preskočili četrtfinale le v letih 2009 in 2017. Hrvaško in Latvijo so ugnali s skupno razliko osmih točk, obe tekmi pa bi lahko imeli tudi grenak razplet. Toliko več pelina je zato prinesel sinočnji nastop v Berlinu. Poljaki so se v drugi in zadnji četrtini poigrali z evropskimi prvaki in se prvič po 51 letih uvrstili v polfinale EP, v katerem se bodo jutri pomerili s Francijo.

Četa selektorja Aleksandra Sekulića je lahko razočarana nad pičlim obiskom slovenskih navijačev, saj se jih je na tribunah zbralo veliko manj kot poljskih. Toda še toliko večje nelagodje je zavladalo v obratni smeri. Kaj vse je šlo narobe že do poraznega zaostanka v drugi četrtini? Zakaj so se evropski prvaki po vrnitvi še enkrat zateli v betonski zid?