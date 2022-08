Pred pojedino na eurobasketu morajo ujeti še dva žilava zajca

V nadaljevanju preberite:

Kdor hkrati goni dva zajca, nobenega ne ujame, pravi stara modrost, ki jo bo morala do nedelje zelo resno upoštevati tudi slovenska košarkarska reprezentanca. Pred začetkom obrambe naslova evropskega prvaka bo odigrala še dve tekmi v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023, prvo danes ob 20. uri z Estonijo v Celju, na kateri se kaže najprej osredotočiti. Februarska poraza s Finsko sta namreč pokvarila njen položaj na lestvici, pametno pa bi bilo poskrbeti tudi za ozimnico pred novembrskim in februarskim ciklom, ko v moštvu znova ne bo asov iz lige NBA in evrolige.

