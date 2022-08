Sekulić in Dragić: Prva tekma z Litvo bo pomembna, a ne bo odločilna

Košarkarji Slovenije bodo jutri ob 17.15 začeli braniti zlato kolajno z evropskega prvenstva 2017. V uvodnem dvoboju v skupini B v Kölnu jih bo pričakala reprezentanca Litve, ki se želi oddolžiti za poraz v finalu lanskih kvalifikacij za olimpijske igre.

Čeprav so Slovenci pripotovali v Nemčijo v najmočnejši zasedbi in z enim od glavnih zvezdnikov prvenstva Luko Dončićem, se zavedajo, da bo pot trnova in dolga. Selektor Aleksander Sekulić je po zadnjem treningu v dvorani Lanxess spoštljivo govoril o tekmecih z dvema igralcema iz lige NBA, Domantasom Sabonisom (Sacramento) in Jonasom Valančiunasom (New Orleans), ter drugimi vrhunskimi posamezniki, ki si kruh služijo v najboljših evropskih klubih.

»Ne moremo primerjati finala kvalifikacij za OI in uvodnega kroga evropskega prvenstva. To bosta dve povsem različni tekmi. Verjamem, da je njihov trenerski štab proučil našo igro do zadnje podrobnosti. Zavedamo se, da ima Litva izjemno močno zasedbo, dominantna je predvsem pod košema, zato upravičeno sodi med favorite za najvišja mesta,« je na novinarski konferenci v Kölnu povedal Sekulić.

Ne smejo se ozirati na napovedi

Ob njem je sedel kapetan Goran Dragić, ki pred enim letom ni bil del zgodbe na parketu, ampak je fante spodbujal s tribun v Kaunasu. »Tedaj je bil motiv povsem drugačen. Mi smo se potegovali za prvo, zgodovinsko uvrstitev na olimpijske igre in jo ob podpori celotne države tudi dosegli. Na valu tega uspeha smo nato prišli do polfinala OI,« je slovenski kapetan odgovoril novinarjem iz Litve.

Slovenski košarkarji pred treningom na prizorišču EP. FOTO: KZS

Nato je nadaljeval v slovenščini. »Vemo, da so nas FIBA in košarkarski strokovnjaki postavili v vlogo glavnega favorita za naslov. A na to se ne smemo ozirati, čeprav si vsi želimo osvojiti kolajno. Moramo iti iz treninga v trening in tekmo po tekmo, tako kot smo to počeli v Istanbulu. Zdaj je za nas edino pomembno, da premagamo Litvo, kar pa sploh ne bo lahko. Ima odlične strelce, ima višino pod košem in vsi znajo igrati košarko. Res bomo morali biti zbrani in osredotočeni od prve minute,« je dodal Goran Dragić.

Medtem ko Slovenija jutri v Kölnu ne bo imela pomoči navijačev s tribun (prva skupina med 1000 in 1500 navijačev bo prišla v soboto), novinarji iz Litve obljubljajo, da bo njihovo reprezentanco spodbujala široka množica. V Kölnu pričakujejo 5000 navijačev, večina pa naj bi v Nemčijo pripotovala konec tedna, ko bo njihova reprezentanca igrala s Francijo in Nemčijo.

»Prva tekma je vedno pomembna, ni pa odločilna. V tej peklenski skupini nas čaka še veliko ključnih trenutkov. Moja želja je predvsem ta, da bi po spodrsljaju v Münchnu igrali tako, kot znamo, predvsem pa da bi zmagali na način, kot si želimo,« je pristavil selektor Sekulić.